Doda zdradziła jaką ma zasadę w łóżku. "Chyba marzy o tym każdy facet..."

Doda już tak wiele nie ujawnia ze swojego życia prywatnego. Jednak ostatnio zrobiła wyjątek i zdradziła sekretną zasadę, którą stosuje od lat w relacji z partnerem. Okazuje się, że gwiazda "nie lubi przytulanek", woli spać sama we własnym łóżku.

Doda o sekretnej zasadzie w związku. Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Doda od niedawna prowadzi radiowy program "Dodaphone". W jednym z najnowszych odcinków opowiedziała o swoich zwyczajach w związku. Jeden z nich dotyczył spędzania czasu z partnerem w łóżku.

– Wolę wysypiać się sama niż z partnerem. Dziewięć godzin snu to jest dla mnie podstawa. Najlepiej, by mi nikt nie oddychał do ucha i nie chrapał. Ja muszę być niedotykana, najlepiej totalnie na oddzielnej wyspie zwanej łóżkiem, otulona kołdrą, bez żadnych przytulanek – zdradziła.

Artystka dodała, że choć początkowo jej aktualny wybranek nie był przychylny, co do jej nawyku, to później go docenił.

– Na początku mój partner był zszokowany, "no jak to z babą, bez baby, no tragedia", a potem okazało się, że chyba w sumie marzy o tym każdy facet, żeby położyć się, rozwalić na całym łóżku i puścić sobie porządnego "bąkala" – powiedziała.

Związki Dody

Życie uczuciowe Dody od zawsze budzi wiele emocji. Gwiazda była w wielu medialnych związkach. Dwa doprowadziły je przed ołtarz. Przed laty jej mężem został Radosław Majdan, który dziś układa sobie życie z Małgorzatą Rozenek-Majdan.

Dorota Rabczewska wystąpiła o rozwód w 2007 roku, oskarżając ukochanego o niewierność. – Musiałam się nauczyć zabijać miłość. Po pierwszym moim mężu – wspominała w programie "Doda. 12 kroków do miłości". – Bardzo go kochałam. Zdradził mnie z każdą prostytutką, jaka tylko była. Byłam 12 lat młodsza, miałam 20 lat. Dzi*** się mijały w drzwiach, jak tylko wyjeżdżałam na koncert. Naprawdę codziennie modliłam się, Panie Boże, pozwól mi przestać go kochać. Roz*** mi system na lata – opowiadała.

Po wielu często burzliwych związkach piosenkarka związała się z Emilem Stępniem. Myśląc, że to właśnie ten jedyny wyszła za niego za mąż. Ich relacja rozpadła się niedługo po ślubie. Formalnie przestali być małżeństwem w 2021 roku. Wokalistka przyznała, że będąc w związku z producentem, cierpiała na depresję.

– Kiedy zaczęłam chorować na depresję i miałam już naprawdę najgorsze myśli, to nie przyszło mi nawet do głowy, żeby wydawać z siebie dźwięki. Nie mogłam śpiewać. Dopiero kiedy udało mi się stanąć na nogi, uciec z toksycznego związku, rozwieźć się, przejść przez terapię i pożegnać ten straszny okres w moim życiu, to zaczęłam tańczyć – zdradziła w wywiadzie dla Onetu.

Doda nie traciła nadziei, że odnajdzie prawdziwą miłość. Nakręciła nawet show "12 kroków do miłości", gdzie szukała swojej bratniej duszy, spotykając się w różnymi mężczyznami. Ostatecznie gwiazda oświadczyła, że owszem jest zakochana, ale w żadnym z programowych kandydatów.

Ciekawscy internauci szybko ustalili, że mężczyzną, którego Rabczewska obdarzyła uczuciem, jest Dariusz Pachut. Zakochani do pewnego momentu pokazywali się razem, jednak teraz starają się chronić swoją prywatność.