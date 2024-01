Nie od dziś wiadomo, że Michał Szpak nie wstydzi się swojego ciała i lubi je pokazywać. Tym razem artysta podzielił się kadrami z wakacji, na których jest niemal nago. W komentarzach zawrzało.

Michał Szpak szokuje zdjęciami z wakacji. Fot. PAWEL"KOGUT"DABROWSKI/AGENCJA SE/East News

Michał Szpak to kolorowy ptak polskiego show-biznesu. Wokalista, który przed laty zadebiutował w programie "X Factor", nierzadko publikuje w sieci wpisy, które są śmiałe lub prowokacyjne.

Jeszcze niedawno – w swoje 33. urodziny przebrał się za... Jezusa. Z kolei na święta wielkanocne uraczył swoich fanów kadrem w samych majtkach. Podobnie na Boże Narodzenie składając życzenia, nie omieszkał pokazać pośladków. Zresztą Szpak nawet na okładce swojego nowego albumu "Nadwiślański mrok" jest nago.

Michał Szpak na wakacjach

Ostatnio Michał wybrał się na wakacje. Chciał odpocząć jeszcze przed startem swojej nowej trasy. Na Instagramie opublikował ujęcie spod palmy. Widać na nim, jak ubrany w skąpe slipy wygina się na hamaku, a zoom aparatu po chwili skierowany jest na jego pośladki.

Pod postem pojawiło się wiele skrajnych komentarzy. "Miałam do niego szacunek do pewnego czasu…po co się tak poniżać? Świecić golizną? Świetny piosenkarz, głos cudowny, ale reszta…ręce opadają"; "Głównie goliznę serwuje"; "Niesmaczne" – czytamy.

Pojawiły się też jednak inne głosy. "Przecież to tylko kąpielówki"; "Jest piękny i młody, ma super ciało, to niech pokazuje"; "Gdyby wstawiła to modelka lub aktorka byłoby przyklaskiwanie" – pisali.

https://www.instagram.com/reel/C1zzcnwOzh4/

To nie pierwszy raz, gdy kadry Szpaka wywołują burzę. Wokalista na minioną Wielkanoc wrzucił wpis, o którym było głośno.

Pokazał dwa czarno-białe zdjęcia, na których widać jak w samych majtkach pręży się przy balkonie. Na pierwszym pozuje z kieliszkiem wina, a na drugim stoi tyłem, wyginając się niczym w baletowej pozie. W tle widać paryskie kamienice.

W opisie dodał krótkie "Happy Easter" i emotikon żółtego kurczaczka. "No takich jajek wielkanocnych nikt się nie spodziewał" – pisali żartobliwie obserwatorzy w komentarzach. Nawet Ralph Kamiński napisał: "Mam nadzieje, że ktoś je poświęcił!".

Nie wszystkie komentarze były zachowane jednak w zabawnym tonie.

"Szkoda, że w taki sposób odbierasz sobie grupę odbiorców. Szkoda, że nie uda Ci się na poważnie, reprezentując jedynie wielki talent, zaistnieć na scenie"; "Żenada, Michał spadasz na psy. Żeby d*pe pokazać w Wielkanoc"; "Chciałabym napisać coś miłego, ale nie da się"; "Też nie wiem, po co takie foty... ale Wesołych Świąt"; "Co się zobaczyło, to się nie odzobaczy" – pisali oburzeni.