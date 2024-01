Arktyczny mróz uderzył w Polskę. Mamy najnowszą prognozę IMGW

Pogoda nie rozpieszcza Polaków. Aż trudno uwierzyć, że w województwie świętokrzyskim temperatura spadła minionej nocy do minus 32 stopni Celsjusza! Arktyczny mróz jeszcze jakiś czas da nam się we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę i wskazał, jak długo utrzyma się w Polsce tak mroźna aura.

Pogoda – arktyczny mróz w Polsce. Minus 32 stopnie Fot. WXCharts/ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Pogoda – arktyczny mróz dotarł do Polski

Zacznijmy od temperatur naprawdę rekordowych, a takie odnotowano w stacji meteorologicznej w Bodzentynie w województwie świętokrzyskim. Jak przekazał IMGW w poniedziałek 8 stycznia temperatura przy gruncie wynosiła tam minus 32,3 stopnia Celsjusza. Synoptycy wskazują, że jeszcze w styczniu możemy spodziewać się ocieplenia, na to trzeba jednak poczekać. Z prognoz IMGW wynika, że w jeszcze najbliższych dniach pogoda nie ulegnie zbyt dużej zmianie. Przygotować musimy się jednak na niskie temperatury i silny wiatr. Silne mrozy dają nam się we znaki od kilku dni, wystarczy prześledzić ostatnie interwencje służb.

Niedaleko Giżycka zmarł z wychłodzenia 73-letni mężczyzna, w województwie warmińsko-mazurskim wielu uczniów nie dotarło do szkół po tym jak autobusy szkolne nie dojechały z powodu oblodzenia dróg.

Co przyniosą kolejne dni? W środę 10 stycznia w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do minus 23 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu nie zabraknie silnego wiatru, który będzie osiągał nawet do 65 km/h.

IMGW ma też złe wieści dla kierowców – pod koniec tygodnia w większej części Polski pojawią się opady deszczu i śniegu, które będą zamarzać powodując gołoledź.

Weekend będzie za to biały i to w całej Polsce – sobota i niedziela upłyną pod znakiem padającego śniegu.

Kiedy ciepło wróci do Polski?

Mrozy zostaną z nami na wtorek i środę – chociaż będzie wtedy szczególnie słonecznie to niskie temperatury będą się utrzymywać. Najgorzej będzie jednak nocami i o poranku – temperatura będzie wynosić nawet do -20 st. C, w późniejszych częściach dnia do -10 st. C.

Wtorek będzie słoneczny, ale w dalszym ciągu mroźny. W ciągu dnia temperatury wyniosą od -11 stopni Celsjusza na terenach podgórskich i -6 st. C w centrum. Najcieplej będzie nad morzem – tam również temperatury lokalnie mogą być dodatnie, sięgające 1-2 stopni Celsjusza.

Jak podaje portal Twoja Pogoda, odwilży i powrotu śnieżyć możemy spodziewać się w północnych województwach. Opady śniegu pojawią się najpierw na wschodzie, a później w centralnej i południowej części kraju. Najmocniejszych opadów możemy spodziewać się w piątek.

Kiedy jednak możemy spodziewać się ocieplenia? Istotną zmianę odczujemy dopiero w okresie od 22 stycznia do 28 stycznia. Trudno jednak określić, jaka będzie wtedy aura, ale jasne jest, że temperatury będą już wtedy dodatnie.

W poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mrozem obowiązywały dla większości obszarów kraju. Wolne od alertów były jedynie województwa zachodniopomorskie, lubuskie, północna część pomorskiego i dolnośląskiego oraz zachodnia część województwa wielkopolskiego.