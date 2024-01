Media: Kamiński i Wąsik zatrzymani! Policja miała wejść do Pałacu Prezydenckiego

Natalia Kamińska

S kazani Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik od wtorkowego popołudnia przebywali w Pałacu Prezydenckim. To miało ich uchronić przed zatrzymaniem. Jednak sympatyzujący z PiS portal wPolityce.pl oraz reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski donoszą, że policja weszła do siedziby Andrzeja Dudy. Krótko po tej informacji potwierdziły to oficjalnie władze i policja. "W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, osoby których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane" – podała w serwisie X Komenda Główna Policji.