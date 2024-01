Krzykiem przed aresztem poseł zdradził plany obalenia Tuska. "31 stycznia jest koniec!"

Natalia Kamińska

W e wtorek wieczorem doszło do zatrzymania polityków PiS Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, którzy zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności. Przed aresztem śledczym na warszawskim Grochowie są nadal politycy klubu PiS, w tym m.in. Mariusz Gosek. Próbował on dostać się do środka aresztu, ale nikt nie chciał go wpuścić. Wtedy krewki polityk wykrzyczał słowa, którymi zdradził pomysł PiS na obalenie nowej władzy.