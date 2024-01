Podróże i pobyty hotelowe mogą czasem przynosić niespodzianki, szczególnie gdy trafimy na pokój nieodpowiadający naszym oczekiwaniom lub zapomnimy zabrać niezbędnych akcesoriów. W takich okolicznościach przydaje się znajomość praktycznych rozwiązań, aby ułatwić sobie pobyt. Jedna ze stewardess na swoim kanale na TikToku udostępniła serię sprytnych wskazówek, które pomagają zwiększyć komfort.

Stewardessa poleca, by wkładać buty do sejfu w hotelu. Skąd ten pomysł? Fot. TikTok.com / @esthersturrus

Stewardessa poleca, by wkładać buty do sejfu w hotelu. Skąd ten pomysł?

Esther Sturrus, posiadająca oficjalną licencję stewardessy, aktywnie zarządza swoim profilem na TikToku, gdzie regularnie dzieli się z obserwatorami użytecznymi poradami i trikami podróżniczymi.

Stewardessy, jako zawodowe podróżniczki, które często zmieniają miejsca pobytu, mają ogromne doświadczenie w korzystaniu z hoteli. Dzięki temu znają one wiele patentów, dzięki którym radzenie sobie z m.in. zakwaterowaniem stało się dla nich pestką.

Z tego powodu nie powinno dziwić, że Esther Sturrus udostępniła na swoim profilu TikToka film, w którym dzieli się z obserwatorami sprytnymi trikami. Niektóre z jej porad mogą okazać się prawdziwym ratunkiem dla wielu osób.

Jedna z jej rekomendacji dotyczy osób, które mają problem ze snem z powodu światła. Esther radzi, że w sytuacji, gdy nie można całkowicie zasunąć zasłon, można skorzystać z wieszaków z hotelowej szafy, szczególnie tych z klamerkami, aby spiąć razem obie części zasłony.

Jednym z powszechnych wyzwań podczas podróży są różnice w standardach gniazdek elektrycznych. W wielu krajach mają one inny kształt niż te znane w Polsce, a często zdarza się, że podróżni zapominają o odpowiednich adapterach. Stewardessa przedstawiła prosty sposób na rozwiązanie tego problemu: wystarczy podłączyć kabel USB bezpośrednio do telewizora.

A co zrobić z foliowym czepkiem pod prysznic? Esther radzi, że doskonale nadaje się on do ochrony obuwia. Owinięte w folię buty można bezpiecznie umieścić w walizce, nie martwiąc się o zabrudzenie innych przedmiotów. Czepek świetnie sprawdzi się także jako osłona na pilota telewizyjnego, co jest szczególnie przydatne dla osób dbających o higienę.

Inną poradą, która zaskoczyła wielu followersów, była informacja, że do otwarcia drzwi pokoju hotelowego można użyć dowolnej karty, niekoniecznie tej wydanej przez hotel.

Najbardziej zaskakującą poradą okazał się jednak pomysł Esther dotyczący umieszczania buta w sejfie. Stewardessa tłumaczy, że to świetny sposób dla osób, które mają tendencję do zapominania.

Podczas podróży często mamy przy sobie wartościowe przedmioty, sprzęt elektroniczny czy znaczną sumę gotówki, które dla bezpieczeństwa zamykamy w sejfie przed wyjściem z pokoju. Jednak w pośpiechu podczas pakowania i wymeldowywania, łatwo zapomnieć o schowanych rzeczach.

Dlatego właśnie Esther sugeruje, aby do sejfu włożyć również jeden z butów. Dzięki temu, przygotowując się do opuszczenia pokoju i zakładając buty, będziemy mieli pewność, że niczego nie zapomnieliśmy.