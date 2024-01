We wtorek wieczorem doszło do zatrzymania polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. We wtorek ich żony wystąpiły w TV Republika, gdzie opowiedziały o zatrzymaniu mężów. Żona Wąsika zdradziła też, że polityk PiS dołączy do Kamińskiego w strajku głodowym.

Żony Kamińskiego i Wąsika wystąpiły razem. Zdradziły nowe informacje. Fot. TV Republika

– Ja się czuję, jakbym miała urządzać życie na nowo bez męża. My bardzo pielęgnujemy nasz do i zarówno my, jak i nasze dzieci mamy się w nim czuć bezpiecznie. Nagle wyrwano mi mojego męża i ja nie wiem, czy mój mąż będzie tam dwa lata – powiedziała w TV Republika Roma Wąsik. Jej zdaniem "to są igrzyska, w których publiczność będzie decydowała o życiu i śmierci".

Poinformowała też, że "kiedy mój mąż również rozpoczął głodówkę, to było bardzo trudne dla naszych synów". – Dzisiaj zobaczyłyśmy się z naszymi mężami, kiedy mój mąż również rozpoczął głodówkę, to było bardzo trudne dla naszych synów, a on powiedział, że tak muszą i tak po prostu trzeba – opowiadała.

Z kolei Barbara Kamińska powiedziała, że wraz z mężem przygotowywali się na scenariusz zatrzymania. – Wiedzieliśmy, że wyrok zostanie wydany 20 grudnia. Nie mieliśmy cienia wątpliwości, że będzie niekorzystny i próbujący wyeliminować mojego męża z życia publicznego. To był element pewnej większej gry, realizowanej krok po kroku przez osoby związane z "koalicją 13 grudnia" – stwierdziła.

Kobieta zwróciła się też z apelem do premiera. – Panie Donaldzie Tusku. To, że wsadziłeś za kraty mojego męża to jedno, ale nigdy nie pozbawisz go wolności. Nie złamiesz ich – oświadczyła.

W sprawie Kamińskiego wcześniej w środę głos zabrał także jego syn. "Dziś mój Ojciec rozpoczął protest głodowy. To protest przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko bezprawiu i przeciwko dyktaturze jaką wprowadza w Polsce Donald Tusk. Proszę wszystkich o modlitwę za jego zdrowie i pomyślność w walce" – przekazał w serwisie X Kacper Kamiński. Załączył też oświadczenie informujące, że Mariusz Kamiński zaczął głodówkę.

Politycy PiS są w areszcie na Grochowie

Politycy PiS trafili do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie. Jak wyglądają ich cele? Jak pisał nasz serwis TopNewsy, areszt śledczy na warszawskim Grochowie znajduje się przy ulicy Chłopickiego 71a. Jego początki sięgają lat 70. Kompleks powstał z inicjatywy PKP, bo miał być zakładem pracy dla więźniów na rzecz kolei, ale potem zmieniono jego funkcję. Przylega do rezerwatu krajobrazowego przyrody "Olszynka Grochowska" i z dwóch stron otoczony jest torami kolejowymi.

Kompleks budynków składa się między innymi z sześciu oddziałów mieszkalnych, budynku administracji oraz części kwatermistrzowskiej. Grochowski areszt jest przeznaczony głównie dla tymczasowo aresztowanych kobiet. To zresztą jedyna w okręgu warszawskim jednostka penitencjarna dla pań.

W areszcie przebywa ponad 700 osób (stan na listopad 2023 r.), z czego około 400 to kobiety, a od wtorkowego wieczoru również dwóch posłów PiS. Cele nie są zbyt przestronne, ale według prawa – muszą mieć przynajmniej 3 m2 powierzchni.

