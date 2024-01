Syn Mariusza Kamińskiego zabrał głos. Wystosował apel do zwolenników polityka PiS

We wtorek wieczorem doszło do zatrzymania polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obecnie są w areszcie śledczym na stołecznym Grochowie. Zostali oni prawomocnie skazani na dwa lata więzienia. W sprawie ojca głos zabrał właśnie Kacper Kamiński.

Syn Kamińskiego zabrał głos. Wyraził też prośbę ws. ojca. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Kamiński zatrzymany. Głos zabrał jego syn

"Dziś mój Ojciec rozpoczął protest głodowy. To protest przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko bezprawiu i przeciwko dyktaturze jaką wprowadza w Polsce Donald Tusk. Proszę wszystkich o modlitwę za jego zdrowie i pomyślność w walce" – przekazał w serwisie X Kacper Kamiński. Załączył też oświadczenie informujące, że Mariusz Kamiński zaczął głodówkę.

Wcześniej w środę oświadczenie Mariusza Kamińskiego, które zostało zaadresowane do Adama Bodnara, odczytał doradca Andrzeja Dudy Błażej Poboży.

"Oświadczam, że skazanie mnie za walkę z korupcją oraz podjęcie bezprawnych działań dot. pozbawienia mnie mandatu poselskiego, traktuję jako akt zemsty politycznej. W związku z tym, jako więzień polityczny, od pierwszego dnia mojego uwięzienia rozpoczynam protest głodowy" – czytamy w nim.

Kamiński zwrócił się z żądaniem zwolnienia z więzienia oraz uszanowaniem aktu łaski, który został wydany przez Andrzeja Dudę w 2015 roku.

"Żądam natychmiastowego zwolnienia z więzienia wszystkich członków byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego objętych aktem łaski wydanym w 2015 r. przez prezydenta RP" – podkreślił.

Żona Wąsika: Nie ma go, bo go wzięli. Nie mogę się z nim skontaktować

Ale nie tylko rodzina Kamińskiego zabrała głos. Również żona Macieja Wąsika rozmawiała z mediami.

– To nie pierwsze ciosy, które spadają na nas z Maćkiem, ale muszę przyznać, że to dla mnie szok. Nie ma go, bo go wzięli. Nie mogę się z nim skontaktować – powiedziała portalowi wPolityce.pl Roma Wąsik, żona byłego wiceszefa MSWiA.

W rozmowie z dziennikarzami kobieta zaapelowała do polityków Prawa i Sprawiedliwości. – Ja was tylko proszę o jedno, nie zapomnijcie o nich! Bo ta opresyjna władza właśnie na to liczy, że będą dwa, maksymalnie trzy dni wzmożenia i to przyschnie – przekazała.

Roma Wąsik dodała również, że liczy na naprawdę dużą frekwencję podczas manifestacji przed Sejmem 11 stycznia, gdy "Polacy będą mieli okazję wyrazić solidarność z zatrzymanymi parlamentarzystami."

W środę ws. polityków PiS wypowiedział się również Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że walka z korupcją to podstawa każdego nowoczesnego państwa. – To sprawa absolutnie fundamentalna. Żadne władze uczciwego państwa nie mogą dawać przyzwolenia na korupcję – dodał.

– Ci, którzy prowadzą walkę z korupcją, powinni być pod szczególną opieką ze strony państwa, zwłaszcza jeśli walczą z korupcją na najwyższych szczeblach państwowych. Tak jak robił to Mariusz Kamiński – wskazał.

Prezydent powiedział, że w 2015 roku ułaskawił polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo zostali skazani za walkę z korupcją. – Moja decyzja od samego początku wzbudziła żarliwy spór, który przekładał się na różne interpretacje prawne – stwierdził.