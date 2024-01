Tak wygląda marsz PiS. Pochwalono się "frekwencją" i nagle zmieniono trasę

W Warszawie trwa marsz PiS. Organizatorzy przekonują, że może na nim być nawet 200 tys. demonstrantów. Nie ma jednak żadnego potwierdzenia służb w tej kwestii. W wydarzeniu bierze udział wielu polityków PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński. Przyjechali też górale, a dzieci śpiewały piosenki. Jarosław Kaczyński w przemówieniu atakował UE oraz obecny rząd.

Tak wygląda marsz PiS. Pochwalono się "frekwencją", a Kaczyński atakował. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

– Marszałku, Hołownia, tu przyjechał naród, przed którym pan uciekł z obradami sejmu, przed którym postawił pan barierki. Panie marszałku rotacyjny, to naród sprawuje władzę zwierzchnią – powiedział na początku marszu poseł PiS Przemysław Czarnek.

Marsz PiS w Warszawie. Tak wygada demonstracja

Jak dodał, "razem wyciągniemy naszych kolegów z więzienia". Chodziło oczywiście o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Na miejscu protestu są też ich żony.

– Prawo, sprawiedliwość, konstytucja i praworządność są po naszej stronie. Zwyciężymy! – dodał do tego poseł Zbigniew Bogucki.

Na miejscu doszło do incydentu, w wyniku którego konieczne było wezwanie służb medycznych. O pomoc ratowników proszono z mównicy. Nie ma informacji, aby komuś coś poważnego się stało. Marsz ma udać się też na koniec po Kancelarię premiera Donalda Tuska.

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Zanim to się jednak stało, przemówienie wygłosił Jarosław Kaczyński. – Jest nas bardzo dużo, ale jakby to przeliczyć na piękny, wiosenny dzień to byłoby nas nawet trzy razy więcej – powiedział na początek.

I dalej mówił: – Chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył dwie rzeczy. Chodzi o zniszczenie Polski jako kraju, to chce zrobić Unia Europejska.

Jak przekonywał, "my tu mamy stracić wszelkie uprawnienia, włącznie z polityką zagraniczną". – Będziemy terenem zamieszkania Polaków. Następnie, jest to plan okradzenia Polski i Polaków, bo wprowadzenie euro to jest pełne uzależnienie finansowe od Niemiec – twierdził.

Marsz PiS, a decyzja Dudy ws. skazanych polityków tej partii

Wracając do kwestii skazanych polityków PiS, to prezydent Andrzej Duda oświadczył, że "zdecydował, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe".

– Na prośbę pań wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. To procedura podjęta w trybie prezydenckim – poinformował.

– Pierwsze kroki kieruje do Prokuratora Generalnego. Wnioskuję, aby panowie w trybie natychmiastowym zostali zwolnieni z więzienia. Wierzę, że uspokoi to także niepokoje, które są w naszym państwie – ogłosił.

Uzasadniając swoją decyzję zauważył, że "musi czynić wszystko, aby zapobiec eskalacji zdarzeń, stąd podjął decyzję o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego". – Mam nadzieję, że Prokurator Generalny pochyli się szybko nad moim wnioskiem i podejmie decyzje w interesie Rzeczypospolitej – stwierdził.