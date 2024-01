W Warszawie trwa marsz PiS. Co i rusz słychać hasło "Ruda wrona orła nie pokona". Co ono jednak oznacza? Jest to nawiązanie do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o premierze Donaldzie Tusku, ale też nawiązaniem do hasła z okresu stanu wojennego.





"Ruda wrona orła nie pokona". Co oznacza hasło marszu PiS w Warszawie?

redakcja naTemat

W Warszawie trwa marsz PiS. Co i rusz słychać hasło "Ruda wrona orła nie pokona". Co ono jednak oznacza? Jest to nawiązanie do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o premierze Donaldzie Tusku, ale też nawiązaniem do hasła z okresu stanu wojennego.