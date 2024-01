Kuriozalny popis europosła PiS w amerykańskiej stacji. Przebrał się za... Trumpa

Europoseł PiS Dominik Tarczyński pojawił się w programie ultraprawicowego publicysty Jacka Posobieca z tzw. nurtu amerykańskiego alt-right. Polski polityk mówił tam m.in. o swoim zachwycie Donaldem Trumpem. Na antenie padły dość szokujące słowa.

Europoseł PiS zachwycony Trumpem. Padły absurdalne słowa. Fot. Human Events/serwis X

Absurdalny wywód europosła PiS. Tak zachwalał Trumpa

– Trump jest inspiracją, dał nam tyle siły. Jest potrzebny jak nigdy dotąd – przekonywał w tym wywiadzie europoseł PiS Dominik Tarczyński.

Jak podkreślał, Polska potrzebuje Trumpa i takiego myślenia, jakie on prezentuje. Mówił, że chodzi o wspieranie rodziny czy normalności (w przypadku prawicy zwykle oznacza to ograniczanie praw kobietom oraz społeczności LGBT+).

Tarczyński postanowił także upodobnić się do byłego prezydenta USA i założył czerwoną czapkę z daszkiem z napisem "Make Europe Great Again". Jest to przeróbka sloganu Trumpa "Make America Great Again".

Wystąpieniem Tarczyńskiego zachwycił się Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. "Polska bardzo potrzebuje Donalda Trumpa, który w czasie swojej prezydentury wspierał Polskę, a nie Niemcy. A pierwsze, co zrobił Joe Biden, to dogadał się z Władimirem Putinem i Angelą Merkel ws. Nord Stream II. Po tym Putin podjął decyzję o ataku na Ukrainę" – napisał polityk w serwisie X.

Na ten wpis zareagował z kolei Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. "Przyznam, że jestem zszokowany tą wypowiedzią i jestem ciekaw, czy to stanowisko całego PiS. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że Trump miał mówić, że USA nie broniłyby Europy w razie ataku" – taki wpis zamieścił na swoim koncie.

Co ważne, w ostatnich dniach media donosiły, że Donald Trump, będąc prezydentem USA, powiedział najwyższym urzędnikom europejskim, że Stany Zjednoczone nigdy nie pomogą Europie, jeśli zostanie ona zaatakowana.

Trump nie zamierzał pomagać zaatakowanej Europie

Thierry Breton, francuski komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, przekazał, że Trump przedstawił te uwagi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w styczniu 2020 roku.

Jak pisał Reuters, Breton przytoczył swoje wspomnienia ze spotkania, w którym również uczestniczył, podczas dyskusji panelowej w Brukseli.

Dodajmy też, że ultraprawicowy publicysta Jack Posobiec, z którym rozmawiał Tarczyński, to przedstawiciel tzw. alt-right (alternatywnej prawicy). Jest to zbiór skrajnie prawicowych ideologii, a ich wyznawcy uważają, że "biała tożsamość" jest atakowana przez inne kultury i rasy, natomiast polityczną poprawnością czy sprawiedliwością społeczną chcą podważyć cywilizację białych ludzi. Są oni niechętni społeczności LGBT+ oraz prawom kobiet.