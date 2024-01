"Myśli, że gra w szachy, a gra w dupaka". O czym mówił Leszek Miller?

Agnieszka Miastowska

L eszek Miller skomentował czwartkową decyzję Andrzeja Dudy, którą było ponowne ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego. Taktykę, którą prezydent przyjął wobec tej politycznej sytuacji, porównał do dziwnie brzmiącej gry. Miller stwierdził, że Dudzie wydaje się, jakby rozgrywał polityczną partię szach, a w rzeczywistości "gra w dupaka". Co to znaczy?