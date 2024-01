Zastępcy Bodnara nie odpuszczą mu tej decyzji. Ostre oświadczenie prokuratorów

Zastępcy Adama Bodnara stanowczo sprzeciwili się ostatnim decyzjom ministra sprawiedliwości. Chodzi o powołanie Jacka Bilewicza na stanowisko p.o. Prokuratora Krajowego. Pojawiło się oficjalne oświadczenie.

Nowe oświadczenie w sprawie odwołania Dariusza Barskiego. Fot. gov.pl

"Zastępcy Prokuratora Generalnego Adama Bodnara oświadczają, że powierzenie prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi funkcji p.o. Prokuratora Krajowego z bezprawnym pominięciem procedury ustawy Prawa o prokuraturze jest bezskuteczne. Funkcja taka nie została przewidziana w ustawie Prawo o prokuraturze" – czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się 13 stycznia.

Jak wskazano dalej, "Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem bezprawnie stworzyli nową funkcję, nieznaną ustawie Prawo o prokuraturze".

"Bezprawne działanie Adama Bodnara i Donalda Tuska ma na celu ominięcie przepisów dotyczących trybu odwołania I Zastępcy Prokuratora Generalnego przy wyraźniej pisemnej zgodzie Prezydenta RP" – stwierdzono.

Zastępcy Bodnara nie mają wątpliwości, że powyższe działania funkcjonariuszy publicznych Adama Bodnara, Donalda Tuska i Jacka Bilewicza zostaną poddane "ocenie prawnokarnej".

"Jako Zastępcy Prokuratora Generalnego oświadczamy, że wykorzystamy wszystkie środki przewidziane prawem w celu skutecznego przeciwdziałania próbie bezprawnego usunięcia Prokuratora Krajowego i zawłaszczenia prokuratury dla celów politycznych" – zapowiedziano.

Pod oświadczeniem podpisali się zastępcy Prokuratora Generalnego: Krzysztof Sierak, Michał Ostrowski, Robert Hernand, Beata Marczak, Krzysztof Urbaniak, Tomasz Janeczek oraz Andrzej Pozorski.

Bodnar zdecydował: Bilewicz za Barskiego

Przypomnijmy, w piątek 12 stycznia Adam Bodnar poinformował, że Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji prokuratora krajowego. Chwilę później podano informację, że obowiązki prokuratora krajowego przejmie Jacek Bilewicz.

Z kolei Barski od wielu lat jest związany z otoczeniem Zbigniewa Ziobry. Jeszcze w 2007 roku pełnił funkcję zastępcy prokuratora generalnego. W 2010 roku przeszedł w stan spoczynku.

W 2011 roku polityk kandydował do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. W okręgu łódzkim zajął drugie miejsce na liście. Uzyskał mandat, ale ten ostatecznie wygasł, bowiem zabronione jest łączenie funkcji prokuratora z funkcją parlamentarzysty.

Przywrócenie do służby czynnej miało miejsce w 2022 roku. Według Bodnara doszło do tego bez odpowiedniej podstawy prawnej. To – jak czytamy na stronie resortu – "oznacza brak możliwości pełnienia przez Pana Dariusza Barskiego funkcji Prokuratora Krajowego".