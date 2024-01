Młynarska, Torbicka i Tadla pojawią się w TVP? Wyciekły szczegóły powrotów

Weronika Tomaszewska

P owrotów do TVP ciąg dalszy. Po zmianie szefostwa Telewizji Polskiej do pracy na Woronicza wracają znane twarze m.in. Maciej Orłoś. Do tego grona mają niebawem dołączyć Agata Młynarska, Beata Tadla i Grażyna Torbicka.