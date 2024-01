W ostatnich dniach media intensywnie omawiają możliwy powrót popularnego programu "Magazyn Ekspresu Reporterów", którego gospodarzem był kiedyś Michał Olszański. W najświeższym wywiadzie dziennikarz potwierdził, że odbył już początkowe negocjacje z szefostwem TVP w tej sprawie. "Chciałbym domknąć pewne sprawy, bo nawet nie pozwolono mi się pożegnać z widzami" – wyznał.

Michał Olszański o powrocie do TVP. "Chciałbym domknąć pewne sprawy" Fot. Pawel Wodzynski/East News

W 2020 roku Michał Olszański zakończył swoją przygodę z mediami publicznymi. Najpierw został usunięty z ekipy "Pytania na śniadanie", a później opuścił szeregi Programu III Polskiego Radia.

Potem niespodziewanie, przyszła wiadomość, że Olszański nie będzie już prowadził "Magazynu Ekspresu Reporterów", którego był twarzą od 1999 roku. Decyzję o jego zwolnieniu podjęto szybko, nie dając mu możliwości pożegnania się z publicznością.

W TVP zaszły widoczne zmiany, na ekranie pojawiają się znajome twarze z przeszłości, takie jak m.in. Maciej Orłoś. Na początku stycznia, światło dzienne ujrzała informacja o powrocie Olszańskiego do prowadzenia "Magazynu Ekspresu Reporterów". W komentarzu dla Plejady skomentował tę nowinę. Wygląda na to, że dziennikarz bardzo się cieszy.

– Rozmawiałem na razie ze Sławomirem Zielińskim, który mnie zapytał, czy byłbym skłonny wrócić do "Magazynu Ekspresu Reporterów". Ten program w ogóle został zdjęty z anteny, został zniszczony. Teraz jest wola, żeby go przywrócić – powiedział.

– Jeśli ten program zostanie przywrócony, to ja na początku zdecydowanie widzę siebie w roli prowadzącego – oznajmił.

– Chciałbym domknąć pewne sprawy, bo nawet nie pozwolono mi się pożegnać z widzami, tylko zdjęto mnie w trakcie wakacji. Czekam na rozwój wypadków, bo jeszcze nie ma formalnie osoby, która odpowiadałaby za redakcję reportażu – podkreślił.

Olszański wyraził gotowość do powrotu do "Magazynu Ekspresu Reporterów", podkreślając jednocześnie, że nie przyciągają go inne formaty telewizyjne. Z tego względu, mimo że pojawiła się propozycja, nie należy spodziewać się jego w programie śniadaniowym TVP.

– Pytano mnie też o powrót do "Pytania na śniadanie", ale niespecjalnie widzę się w tym formacie. Jeśli chodzi o "Magazyn Ekspresu Reporterów", to zdecydowanie wrócę z przyjemnością – zaznaczył.

– W tej chwili nie widzę się w innym formacie. Chciałbym dokończyć przygodę z tym programem, odbudować tę markę, dać szansę reporterom, na pokazanie się w studio. Pod koniec rozszerzyliśmy formułę i reporterzy przychodzili do studia, aby opowiedzieć, jak potoczyły się losy bohaterów ich materiałów – dodał.

