Roksana Węgiel 11 stycznia skończyła 19 lat. Z tej okazji wyleciała ze swoim przyszłym mężem Kevinem Mglejem do Omanu. W sieci artystka chętnie publikuje kadry z urlopu. Pokazała też swoje zdjęcie w bikini. Fani ruszyli z komentarzami.

Roxie Węgiel skończyła 19 lat. Fot. Artur Barbarowski/East News

Roksana i Kevin są w Omanie, gdzie świętują 19. urodziny piosenkarki. Ukochany Roxie najpierw przygotował jej piękne powitanie w hotelu, a potem zabrał na romantyczną kolację.

Choć Węgiel skupia się obecnie na korzystaniu z wakacji, to nie zapomniała o swoich fanach. Wrzuca czasem nowe kadry na InstaStory. Ponadto dodała wpis, w którym podziękowała za życzenia.

Roxie Węgiel w Omanie świętuje 19. urodziny. Pokazała zdjęcie w bikini

Do publikacji załączyła swoje zdjęcie w stroju kąpielowym. Pojawiło się sporo komentarzy. Spóźnialscy dołączali się jeszcze do urodzinowych życzeń dla gwiazdy, a inni wytknęli jej skąpy strój i sugerowali wpadkę.

"Czy tak ułożona spódniczka nie za dużo odkryła?"; "Chyba coś tu poszło nie tak"; "Roxie za dużo odsłoniłaś na dole" – pisali. Emocje studzili jednak inni komentujący, którzy słusznie zauważyli, że Węgiel ma na sobie majtki, a na nie spódnicę.

Przypomnijmy, że u Roxie Węgiel po skończeniu 18 lat wiele się zmieniło. Gwiazda polskiej sceny muzycznej potwierdziła, że jest w szczęśliwym związku z osiem lat starszym Kevinem Mglejem.

Kontrowersje wywołał fakt, że tekściarz ma dziecko z poprzedniego związku. Zakochani na szczęście nie zważają na nieprzychylne komentarze i stawiają kolejne kroki w swojej relacji. Zostali już narzeczeństwem i w tym roku planują ślub.

Ponadto Węgiel wciąż rozwija się zawodowo – koncertuje, nagrywa nowe piosenki, które stają się hitami. Choć Roksana jest młodą artystką to na swoim koncie ma już sukcesy, których nie powstydziłyby się o wiele starsze gwiazdy.

W 2018 roku wygrała bowiem program "The Voice Kids", potem zdobyła pierwsze miejsce na Eurowizji Junior z piosenką "Anyone I Want to Be". Następnie w parze ze swoją przyjaciółką Oliwią Górniak zwyciężyła trzecią edycję show "Dance Dance Dance".

Sprawdzała się też jako prowadząca różne eventy i programy. Jej majątek magazyn "Forbes" w 2022 roku wycenił na blisko 100 mln złotych.