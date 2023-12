Roxie Węgiel "pokazuje się półnago w necie". Zapozowała w skąpiej bieliźnie

Roksana Węgiel podzieliła swoich fanów. Opublikowanie przez nią nowej fotografii na Instagramie, przedstawiającej ją w czerwonej bieliźnie, spowodowało żywą dyskusję wśród użytkowników. Niektórzy z nich wyrazili ostre reakcje na śmiałe ujęcia. "Robisz się jedną z tych głupich influencerek, a serio miałaś potencjał" – komentowali uszczypliwie.

Roksana Węgiel na Instagramie prawie nago. Została tylko skąpa bielizna Fot. Artur Barbarowski/East News

Roksana Węgiel na Instagramie prawie nago. Została tylko skąpa bielizna

Roksana Węgiel jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Na Instagramie obserwuje ją prawie 1,5 mln użytkowników. Wokalistka dzieli się tam nie tylko efektami swoich muzycznych przedsięwzięć, ale także publikuje prywatne kadry.

Ponadto jest ambasadorką znanych marek - m.in. reklamuje biżuterię TOUS oraz bieliznę marki Tezenis. Najnowszy post jest związany z promocją bożonarodzeniowej kolekcji.

Zachwycony efektami sesji jest oczywiście narzeczony piosenkarki. "Jestem z Ciebie dumny. Wiem ile pracy i treningów kosztowała Cię ta forma, a bycie ambasadorką globalnej marki Tezenis na całą Polskę to wielki sukces. Keep going queen" – napisał Kevin Mglej.

Nie wszyscy zareagowali jednak tak entuzjastycznie. Mimo tego, że to kadr reklamowy, wielu internautów stwierdziło, że takie zdjęcia w negliżu to przesada.

"Po co pokazywać się półnago w necie"; "Oj dziecko, co Ty ze sobą robisz.... Kariera za bardzo chyba uderzyła do głowy"; "Warto się tak poniżać dla chwili sławy? W złą stronę to poszło... Zagubiłaś się..."; "Robisz się jedną z tych głupich influencerek, a serio miałaś potencjał"; "Wyzywające zdjęcia i prężenie się w reklamach bielizny. Piękny przykład, wspaniała idolka" – komentowali internauci.

Do akcji szybko wkroczyli obrońcy. Zwrócili uwagę na to, że Roksana przecież nie jest już nastolatką, którą wszyscy pamiętają z Eurowizji. W połowie stycznia skończy 19 lat. Co więcej, w przyszłym roku bierze ślub.

"Pełnoletnia dziewczyna jest twarzą firmy bieliźniarskiej i pozuje w bieliźnie, SZOK! Dajcie sobie spokój z takimi komentarzami, naprawdę"; "Zwykła reklama bielizny przez ładną, zgrabną dziewczynę. Tak, chodzi o pieniądze, wielkie mi halo"; "Wielka afera, a jakby dodała zdjęcie w stroju kąpielowym to jedno i to samo"; "Co wam da pisanie takich komentarzy, jakby spoko komuś się może to się nie podobać, ale ludzie ona nie ma 13 lat już. Jest dorosła i robi to co chce nic wam do tego"; "Nie przejmuj się komentarzami" – bronili Węgiel.

Roxie w przyszłym roku stanie na ślubnym kobiercu

Roksana Węgiel i jej wybranek Kevin Mglej już ustalili datę ślubu, który ma mieć miejsce w nadchodzącym roku.

"Pewnie niektórych to zdziwi, ale Roxie i Kevin planują bardzo tradycyjną uroczystość. Oboje są wierzący, dlatego pobiorą się w kościele. Po ceremonii odbędzie się typowe, huczne wesele z udziałem rodziny i bliskich (...) Oczywiście mają do dyspozycji znacznie większy budżet niż typowa młoda para na dorobku. Ma się jednak obejść bez większych ekstrawagancji. To dotyczy się również ślubnych kreacji. Roksana wychowała się w Jaśle, gdzie nikt nigdy nie robił ze ślubu wielkiego przedstawienia" – przekazał informator shownews.pl.

W wywiadzie z cozatydzien.tvn.pl piosenkarka została wypytana o to, o jakim ślubie marzą z narzeczonym i czy powoli już wszystko planują. – Tak, nie mogę się doczekać, ale szczegóły zostawiamy dla siebie – powiedziała Roksana, nie chcąc odkrywać wszystkich kart.

Dziennikarz zwrócił uwagę na to, że artystka ma 18 lat, a w dzisiejszych czasach to dość młody wiek na to, by decydować się na tak poważny krok, jakim jest małżeństwo. Dopytał o to, jak zareagowali przyjaciele Roxie, słysząc, że w przyszłym roku sformalizuje związek z Kevinem.

Węgiel odpowiedziała z uśmiechem: – Moim najlepszym przyjacielem jest Kevin, więc chyba całkiem dobrze to przyjął. Jak na planowany ślub zapatrują się rodzice wokalistki? – Tak, mam duże wsparcie ze strony rodziców – zapewniła.