W najnowszym odcinku programu TVN "Razem odNowa" widzowie mieli okazję poznać Patryka i Monikę, parę dążącą do odbudowy swojego związku małżeńskiego. Monika otwarcie wyznała, że była niewierna. Wróciła do męża jedynie z powodu odrzucenia przez swojego kochanka, co postawiło ją w sytuacji bez wyjścia, szczególnie z uwagi na dzieci. Po emisji odcinka Caroline Derpienski napisała do Patryka i się zaczęło...





Afera z Derpienski i show "Razem odNowa". "Chłopak zaślepiony manipulantką"

Joanna Stawczyk

