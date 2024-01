"Maszyna ruszyła!" – zapowiedział Donald Tusk w serwisie X. Premier odniósł się w ten sposób m.in. do przyjęcia budżetu. Ma on być uchwalony już do końca tygodnia.

Donald Tusk wygłosił ważną deklarację. Premier wspomniał o ruszeniu machiny. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Ważna deklaracja premiera Tuska

"A my tymczasem załatwiamy ludzkie sprawy: budżet do końca tygodnia, granica odblokowana, 800+ dla wszystkich szybciej niż przewidziano w ustawie. Maszyna ruszyła!" – napisał dokładnie premier Donalda Tusk.

Jeśli chodzi o budżet, to do 29 stycznia musi znaleźć się na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Inaczej może dojść do rozwiązania parlamentu i rozpisaniem wcześniejszych wyborów.

Rządzący nie przewidują przedterminowych wyborów

Czy to realny to scenariusz? Na ten temat wypowiedział się już szef KPRM Jan Grabiec. – Myślę, że nawet Kaczyński nie wierzy w żadne wcześniejsze wybory. Próbuje po prostu destabilizować sytuację polityczną w kraju, podważać legitymację do rządzenia dla rządu, który wygrał niedawno wybory. To jest taki sposób wojny totalnej. Skoro stracili władzę, to przynajmniej zrobią wszystko, żeby ta nowa władza nie mogła wykonywać swoich obowiązków, żeby ciągle była podważana, kwestionowana – zauważył Grabiec.

– Sejm został wybrany na kadencję czteroletnią. Nie ma żadnych podstaw formalnych, żeby wcześniej ten Sejm rozwiązywać. W związku z tym po prostu pozostaje nam normalnie realizować swoją pracę, pomimo tych awantur urządzanych przez PiS – podkreślił szef KPRM.

Wkrótce zakończy się protest na granicy z Ukrainą

Premier Tusk nawiązał też do końca strajku na granicy z Ukrainą. – Protest będzie zaprzestany do 1 marca. Nie oznacza to końca dialogu. Wręcz przeciwnie, zaczynamy bardzo intensywne, konstruktywne rozmowy, które mają dać konkretny efekt: realizację postanowień, które wynegocjowaliśmy – powiedział we wtorek minister infrastruktury Dariusz Klimczak na konferencji prasowej.

I dodał: – Mają w intensywny sposób realizować wszystko to, co postulują przewoźnicy i przedstawiciele komitetów, którzy z nami dzisiaj podpisali porozumienie. Przed nami bardzo wiele pracy.

Jeśli chodzi o wypłaty 800 plus, to nie wszyscy rodzice dostali w ostatnim miesiącu pełną kwotę. Na to jednak szybko zareagował właśnie Tusk. – Każda polska rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze, jeśli należy jej się to świadczenie – oświadczył w poniedziałek szef rządu.

Jak wskazał, jeżeli w tej sprawie doszło do "urzędniczego nieporozumienia", to rodzice otrzymają wyrównanie, aby nie byli stratni.