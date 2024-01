– Kiedy ja, dziennikarz z 25-letnim stażem słyszę, że komentatorom w programach płaci się po pięć stów od wypowiedzenia opinii, i to jeszcze tej przychylnej, to się we mnie wszystko gotuje. Moje dziennikarskie flaki wywracają się na wierzch 15 razy – stwierdził lider Polski 2050.





Hołownia nie wytrzymał po tym pytaniu. Tak zareagował na stawki komentatorów TVP

Nina Nowakowska

– Kiedy ja, dziennikarz z 25-letnim stażem słyszę, że komentatorom w programach płaci się po pięć stów od wypowiedzenia opinii, i to jeszcze tej przychylnej, to się we mnie wszystko gotuje. Moje dziennikarskie flaki wywracają się na wierzch 15 razy – stwierdził lider Polski 2050.