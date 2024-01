W środę na posiedzeniu Sejmu uwagę przykuła burzliwa przemowa posłanki KO Klaudii Jachiry. Polityczka wytknęła Małgorzacie Gosiewskiej porównanie skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do uwięzionego przez białoruski reżim polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Zapowiedziała też złożenie w tej sprawie skargi do Komisji Etyki Poselskiej.

Płomienne wystąpienie Jachiry w Sejmie. Oto co powiedziała o Kamińskim i Wąsiku Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

PiS forsuje narrację, że skazani prawomocnym wyrokiem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są więźniami politycznymi, choć zaprzeczyły temu liczne autorytety prawne, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W konsekwencji politycy ogłosili protest głodowy, a 11 stycznia prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozpoczął procedurę ponownego ułaskawienia osadzonych.

Jachira o porównaniu Kamińskiego i Wąsika do Poczobuta

Posłanka PiS Małgorzata Gosiewska porównała odsiadujących wyrok członków PiS do uwięzionego przez reżim Aleksandra Łukaszenki, polskiego niezależnego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Z mównicy sejmowej sprzeciwiła się temu Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej.

– Na wstępie dwa słowa do pani marszałek Gosiewskiej. To, że pani z tej mównicy porównała prawdziwego bohatera - pana Poczobuta - do przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem przez niezawisłe sądy w Polsce, to jest hańba! – powiedziała stanowczo.

W tym momencie na sali planarnej wybuchły oklaski. Polityczka nie dała się jednak wybić z rytmu i kontynuowała ostrą przemowę.

Wniosek do Komisji Etyki Poselskiej na Gosiewską

– I powinna pani za te słowa przeprosić z szacunku dla prawdziwego bohatera, pana Poczobuta! A ja składam za te słowa na panią wniosek do Komisji Etyki, bo takie słowa nie powinny paść z tej mównicy – zapowiedziała Jachira.

Nagle polityczka zmieniła ton na spokojny, a zgromadzeni usłyszeli jednoznaczne i nieco zaskakujące słowa... pochwały pod adresem Koalicji 15 Października.

– A teraz chciałabym pochwalić rząd Donalda Tuska. Panie i panowie ministrowie, jesteście konsekwentni i pokazaliście, że nie zadrży wam ręka, żeby uczciwi ludzie wreszcie objęli należne im stanowiska, a niezawisłe sądy mogły działać tak, aby przestępcy trafili do więzienia - tam gdzie ich miejsce – kontynuowała.

– Jesteśmy to winni milionom Polek i Polaków, którzy oddali na nas głos. Jesteśmy to winni tym, którzy nie dali się przekupić przez osiem lat. Nie połakomili się na intratne stanowiska, nie skusiły ich zaszczyty i mieli odwagę pozostać sobą. Jesteśmy to winni też tym, którzy byli szykanowani, stali się celem ataków propagandy i zorganizowanego państwowego hejtu. Ich żony nie przyszły dziś na salę, ale pamiętamy o ich krzywdzie – podsumowała posłanka KO.

Czytaj także: https://natemat.pl/536747,mocne-wystapienie-jachiry-z-mownicy-pytala-o-jaja-prezydenta-dudy