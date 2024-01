Boniek ośmieszył gwiazdę Telewizji Republika. "Wygumkujcie to"

Zbigniew Boniek jest aktywny na mediach społecznościowych, gdzie nie tylko chętnie chwali się kadrami ze swojego życia prywatnego, lecz także nie gryzie się w język, krytykując osoby publiczne. Tym razem na profilu w portalu X postanowił wypowiedzieć się na temat jednego nazwiska w komisji do spraw mediów i marketingu PZPN.

Zbigniew Boniek uderza w gwiazdę TV Republika

Miejsce Zbigniewa Bońka w PZPN od 2021 r. zajmuje Cezary Kulesza, jednak były piłkarz nadal z uwagą przygląda się temu, co dzieje się w stowarzyszeniu. W środę 17 stycznia postanowił odnieść się do tego, że Tomasz Sakiewicz pojawił się na liście nazwisk widniejących w składzie komisji do spraw mediów i marketingu Polskiego Związku Piłki Nożnej. "W składzie komisji do spraw mediów i marketingu PZPN na 19. miejscu jako członek widnieje Tomasz Sakiewicz. Panowie, wygumkujcie szybko, bo wstyd jak cholera" – napisał na portalu X.

Przypomnijmy, że Tomasz Sakiewicz jest redaktorem naczelnym "Gazety Polskiej" i "Gazety Polskiej Codziennie". Jest również prezesem zarządu spółki Telewizja Republika S.A oraz redaktorem naczelnym Telewizji Republika, w której pracuje obecnie wiele gwiazd byłej TVP w tym Danuta Holecka.

To nie pierwszy raz, gdy Zbigniew Boniek nie przebierając w słowach wypowiada się o politykach czy osobach związanych z partią do niedawna rządzącą. Wcześniej za pośrednictwem mediów społecznościowych krytykował m.in. Przemysława Czarnka.

Gdy były minister edukacji wypomniał Bońkowi jego wiek, ten odpowiedział mu słowami o "galopującej otyłości". "Pan Przemysław wypominał mi wczoraj mój wiek. A ja mu życzę, żeby dożył moich lat" – zaczął swój wpis Zbigniew Boniek.

Dodał, że minister "musi się za siebie wziąć" ze względu na "otyłość galopującą" – w ten sposób wbił politykowi szpilę. Boniek życzył mu wówczas, żeby był w takiej kondycji, w jakiej on jest teraz.

Nagranie z Bońkiem hitem sieci

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o zabawnym filmiku z udziałem Zbigniewa Bońka, który stał się prawdziwym hitem sieci. Na swoich social mediach podzielił się on kadrami z prywatnych momentów swojego życia.

Chodziło o osiemnastkę wnuczki. Najpierw pochwalił się nagraniem z domowego zacisza, a później wrzucił nagranie z imprezy w lokalu. Świętowanie wejścia w dorosłość przeniosło się na salę taneczną z DJ-em i profesjonalnym oświetleniem. Były piłkarz wykorzystał moment, że jeszcze nikogo nie było na parkiecie i dał popis swoich tanecznych umiejętności. Krótkie wideo opublikował na platformie X (dawniej Twitter). "Wczoraj część oficjalna, dzisiaj rządzi młodzież. Dziadek przyprowadził 18-latkę, sprawdził parkiet i do domu" – napisał. Warto wspomnieć, że wiceprezes UEFA jest dumnym dziadkiem w sumie sześciorga wnucząt: Mateo (ur. 2004), Giulii (ur. 2006), Emmy Catteriny (ur. 2015), Bianki (ur. 2020 r.), Jakuba (ur. 2020 r.) oraz Filipa (ur. 2022 r.). Kilka miesięcy temu pochwalił się, że już wkrótce doczeka się siódmego wnuka.