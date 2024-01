Ta piosenka pobiła rekord! Przekroczyła cztery miliardy odtworzeń na Spotify

"Blinding Lights" The Weeknd stał się pierwszym utworem, który przekroczył cztery miliardy odtworzeń na platformie Spotify. Kanadyjski wokalista Abel Tesfaye tym samym jest absolutnym rekordzistą.

The Weeknd pobił rekord na Spotify Fot. materiały prasowe

Rekord "Blinding Lights" The Weeknd, hitu z albumu Kanadyjczyka "After Hours" z 2020 roku, potwierdził dla "Variety" przedstawiciel Spotify. Nieco ponad rok temu utwór wyprzedził "Shape of You" Eda Sheerana jako najczęściej odtwarzaną piosenkę wszech czasów. Obecnie "Blinding Lights" ma 4 010 873 418 odtworzeń, a przebój Brytyjczyka – 3 752 315 538 (stan na 18 stycznia, ok. godz. 10 rano).

Piosenka "Blinding Lights" The Weeknd pobiła rekord na Spotify

Co rekord The Weeknd, kanadyjskiego wokalisty Abla Tesfaye'a, oznacza w praktyce? "Między 15,5 a 17,5 miliona dolarów z tytułu tantiem za nagranie oraz dodatkowe 4,5 miliona dolarów z tytułu wydawnictwa, w zależności od tego, które liczby (i które kalkulatory tantiem online) się stosuje. Choć niektóre usługi płacą więcej niż inne, a obliczenia znacznie się różnią, to ogólnie Spotify płaci od 0,003 do 0,004 dolara za jedno odtworzenie" – tłumaczy magazyn "Variety".

"Tak czy inaczej, to ponad 20 milionów dolarów za jedną piosenkę na jednej platformie streamingowej (trzeba brać jednak pod uwagę, że to największy hit na największej płatnej platformie streamingowej na świecie)" – podsumowuje. Warto też dodać, że teledysk do "Blinding Lights" ma ponad 788 milionów wyświetleń na YouTube.

Oczywiście cała ta zawrotna suma nie idzie jedynie do Tesfaye'a. Artysta napisał "Blinding Lights" razem z czterema innymi osobami: Maxem Martinem (rozchwytywany i hitowy autor tekstów i producent muzyczny), Oscarem Holterem, Ahmadem Balshem (znanym również jako raper Belly) i Jasonem "DaHeala" Quennevillem.

Każdy z nich ma swój procentowy udział w zyskach z piosenki. Z kolei producentami utworu są Tesfaye, Martin i Holter, co również wiąże się z profitami. Najwięcej pieniędzy idzie jednak do samego artysty. "Patrząc na prawa autorskie The Weeknd posiada nagrania główne i udziela licencji na nie Universalowi, a konkretnie Republic Records. To oznacza, że to on pobiera przeważającą część tantiem z tytułu tych nagrań" – dodaje "Variety".

Spotify Wrapped: czego słuchali Polacy w 2023 roku?

Spotify Wrapped to roczne podsumowanie serwisu muzycznego. Dowiadujemy się z niego, jakich artystów i utworów słuchało się najczęściej w danym kraju, która gwiazda miała najwięcej odtworzeń i – co każdego interesuje najbardziej – jak w danym roku prezentowały się nasze osobiste statystyki.

W środę (29 listopada) użytkownicy platformy streamingowej poznali swoje podsumowanie na 2023 rok. Polacy powtórnie udowodnili, że stawiają rodzimą muzykę ponad twórczością zagranicznych gwiazd. Widać wyraźnie, że gustują przede wszystkim w rapie.

Lista najpopularniejszych artystów w Polsce w 2023

1. Taco Hemingway

2. White 2115

3. Kukon

4. Mata

5. Oki

6. Gibbs

7. sanah

8. Bedoes 2115

9. The Weeknd

10. Dawid Podsiadło

Lista najpopularniejszych piosenek w Polsce w 2023

1. Kizo, Bletka, BeMelo, Eddie Block, Adash – "Taxi"

2. Zeamsone – "5 INFLUENCEREK"

3. Miley Cyrus – "Flowers"

4. David Kushner – "Daylight"

5. Club2020, Oki, Otsochodzi, Taco Hemingway, Young Leosia, Dwa Sławy, Gruby Mielzky – "Malibu Barbie"

6. Dawid Podsiadło – "mori"

7. Cyrko, D3W – "Prywatny bal"

8. 2115, Bedoes 2115, White 2115, double three, Taco Hemingway – "DRESSCODE"

9. Kuban, Favst – "na okrągło"

10. Męskie Granie Orkiestra, Igo, Mrozu, Vito Bambino – "Supermoce"

Czytaj także: https://natemat.pl/491897,the-weeknd-to-seksista-tak-mozna-wnioskowac-po-idolu-i-jego-piosenkach