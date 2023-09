Sanah spełnia swoje marzenia. W miniony piątek zagrała kolejny już koncert ze swojej trasy stadionowej. Tym razem w Gdańsku dała z siebie wszystko, czego dowodem jest jej najnowsze zdjęcie w social mediach.

Sanah na koncercie stadionowym. Fot. LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS/Polska Press/East News

Ten letni sezon to dla sanah intensywny czas. Młoda artystka realizuje swoją trasę stadionową "Uczta nad ucztami", w ramach której przygotowała trzy widowiska na największych arenach w kraju. Ma już za sobą koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a w piątek 8 września dała show na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Na miejscu było niemal 42 tys. fanów.

Zuzanna, bo tak naprawdę ma na imię wokalistka, wykonała na scenie swoje największe hity: "Szampan", "Marcepan", "Ale jazz", a także interpretacje wierszy z cyklu "sanah śpiewa Poezyje". Miała też dla swoich fanów niespodziankę. Nagle na scenie pojawił się Felicjan Andrzejczak, z którym piosenkarka zaśpiewała przebój "Jolka, Jolka".

Sanah po koncercie w Gdańsku

O tym, że fani byli zadowoleni mogliśmy się przekonać po publikacji masy relacji w sieci. Sama gwiazda też nie kryła podekscytowania, że kolejny raz udało jej się wystąpić przed tak dużą publicznością. Dzień po gdańskim koncercie sanah wrzuciła zdjęcie na swój instagramowy profil.

"Tak wyglądałam po zejściu z wczorajszej, stadionowej sceny w moim kochanym Gdańsku!!! Oddałam wam wszystko, nawet gardło, ale było warto! Wracam w Warszawie" – napisała. Fani ruszyli z komentarzami.

"Za mocne" – stwierdził żartobliwie internauta. "Chciałam jakoś ładnie skomentować, ale jakoś nie jestem w stanie" – podsumował inny.

sanah, czyli Zuzanna Irena Grabowska, to 26-letnia artystka, która rozkochała w swoim głosie i twórczości całą Polskę. Młoda artystka robi prawdziwą furorę na rodzimej scenie muzycznej od ponad trzech lat. Co nie nagra, to staje się hitem radiowych rozgłośni i serwisów streamingowych. Choć wokalistka regularnie koncertuje w różnych miejscach w Polsce, to 15 sierpnia ruszyła ze specjalną trasą "Uczta nad ucztami", która jest spełnieniem jej marzeń z dzieciństwa. Zaczęła od występu na stadionie w Chorzowie, 8 września była w Gdańsku, a zwieńczeniem trasy będzie show na Stadionie Narodowym w Warszawie (22 września).