Nergal od pewnego czasu sugerował, że jest w nowym związku. W najnowszej publikacji pochwalił się pierwszym zdjęciem z nową sympatią. Opis kadru nieco zmieszał fanów. Chodzi o wiek wybranki Adama Darskiego.

Internauci wyrazili swoje zdanie na temat nowej partnerki muzyka Fot. Karol Makurat/REPORTER/ Instagram/Nergal69

Adam "Nergal" Darski na zdjęciu z nową partnerką

Lider zespołu Behemoth w końcu postanowił pokazać wspólną fotografię ze swoją partnerką. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochanie. 26 i pół. I odliczam..." – napisał.

Spora część komentujących kadr potraktowała to, jako informację o wieku partnerki Nergala. Nie zabrakło więc żartobliwych reakcji na prawie 20-letnią różnicę między zakochanymi.

Co jednak ciekawe, jedna z osób podzieliła się swoim przypuszczeniem, że... opis zdjęcia wcale nie musi oznaczać wieku kobiety. "Jestem prawie pewna, że on ma na myśli 26 miesięcy, od kiedy są razem, a nie jej wiek. Tak mi się wydaje" – czytamy.

Związki i kontrowersje Nergala

Do najbardziej znanych relacji Darskiego zalicza się oczywiście jego związek z inną znaną artystką Dorotą "Dodą" Rabczewską. Muzyk ma jednak za sobą wiele innych związków. Spotykał się m.in. z malarką Alicją Domańską, bizneswoman Anną Ratajczak czy agentką nieruchomości i modelką Kingą Damaziak.

– Kiedy kogoś poznawałem, czekałem na "znaki". Teraz wiem, że nie ma tej jedynej, nie ma tego jedynego, jest decyzja, a potem ciężka praca – stwierdził w "Gazecie Wyborczej".

Oprócz burzliwych związków Nergal słynie też z zachowań, które wywoływały kontrowersje. W lutym 2021 roku pisaliśmy o tym, jak Darski został skazany za podeptanie wizerunku Matki Bożej i musiał zapłacić grzywnę w wysokości 15 tys. złotych.

Muzyk nazwał wtedy Polskę mianem "katolickiego reżimu", gdyż w konstytucji istnieje zapis dotyczący obrazy uczuć religijnych.

Natomiast w kwietniu 2023 roku informowaliśmy o tym, jak podczas gali rozdania Fryderyków, zespół Behemoth z Nergalem na czele odebrał nagrodę w kategorii Album roku.

Muzyk powiedział wtedy do zebranych: "Na pewno nie dziękujemy Bogu i nie dziękujemy polskiemu Kościołowi katolickiemu. No i wiecie, co PiS i wiecie, co Konfederację! Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo!".