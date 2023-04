Nergal na koniec gali dał czadu. "Wiecie co PiS i wiecie, co Konfederację"

Gala rozdania najważniejszych muzycznych nagród polskiej branży fonograficznej, czyli Fryderyki 2023 przysporzyła wiele emocji. Nagrodę w kategorii Album roku – metal odebrał zespół Behemoth z Nergalem na czele. Muzyk nie szczędził gorzkich słów pod adresem partii rządzącej i Kościoła.

Fryderyki to najważniejsze nagrody muzyczne w Polsce. Są przyznawane przez Akademię Fonograficzną

W 2023 roku Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyk Festiwal odbywa się w Arenie Gliwice

Nagrodę w kategorii Album roku – metal odebrał zespół Behemoth z Nergalem na czele. Muzyk w przemówieniu nie zostawił suchej nitki na Prawie i Sprawiedliwości oraz Kościele

Fryderyki to nagrody muzyczne rozdawane w Polsce od 1995 roku. Co roku budzą one wiele emocji. Tegoroczne nie były wyjątkiem. Jeszcze chwilę przed rozpoczęciem gali, Ralph Kaminski na czerwonym dywanie wszystkich zaskoczył. Muzyk przyszedł ubrany... w suknię ślubną.

W czasie wręczania statuetek było też kilka symbolicznych wyróżnień. Swojego pierwszego Fryderyka otrzymał duet Skalpel - przy okazji 20. rocznicy debiutu fonograficznego, a także Maciej Chmiel, który wymyślił nagrodę niemal 30 lat temu. Brodka z kolei zgarnęła trzeciego z rzędu Fryderyka za reżyserię teledysku. To nie jedyna nagroda dla artystki.

Mrozu po raz pierwszy w karierze został tak doceniony - odebrał statuetkę dla najlepszego artysty, utworu i popowego albumu roku pokonując m.in. Dawida Podsiadło. Zażartował ze sceny, że teraz jest wart więcej niż "miliony monet" nawiązując do swojego pierwszego hitu. Artystką roku został sanah, która nie pojawiła się na gali, ale podziękowała za uznanie w inny sposób.

Podczas tegorocznej 29. Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu – Fryderyki 2023 nagrodę w kategorii Album roku – metal odebrał zespół Behemoth z Adamem Nergalem Darskim na czele. Lider zespołu nie szczędził gorzkich słów pod adresem Prawa i Sprawiedliwości oraz Kościoła rzymskokatolickiego.

- Czekamy na balladę – zażartował Marcin Prokop, oczekując na przemówienie Adama "Nergala" Darskiego. - Ja nie wierzyłem, że te historie, nie są zaplanowane wcześniej. Właśnie zatkało kakao, jak mawia mój znajomy. Jesteśmy zaskoczeni, prawda? Jesteśmy na maksa zaskoczeni. Chcielibyśmy naprawdę podziękować wszystkim, naszym fanom, są tutaj legiony Behemoth. Dziękujemy bardzo – mówił Nergal po odebraniu nagrody.

Na pewno nie dziękujemy Bogu i nie dziękujemy polskiemu Kościołowi katolickiemu. No i wiecie, co PiS i wiecie, co Konfederację! Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo! Adam "Nergal" Darski

Fryderyki 2023: Doda i Nergal na jednej scenie. "Może wspólna fota"

Czujni fani dopatrzyli się, że w trakcie nadchodzącej gali wręczenia Fryderyków, po raz pierwszy od rozstania Doda i Nergal będą mieli okazję wystąpić na scenie tego samego wydarzenia.

Kiedy Rabczewska w mediach społecznościowych poinformowała, że wystąpi na imprezie, to część fanów ruszyła z gratulacjami. Jednak znaleźli się także tacy, którzy zastanawiali się, jak Doda zareaguje, kiedy spotka swojego byłego.

"Może wspólna fota z Nergalem? Internety by oszalały" – zareagował jeden z internautów. Sama zainteresowana nie zostawiła tego bez odpowiedzi. "Ma wystarczająco ze mną ze szpitala" – odparła.