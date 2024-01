Duda wyjawił plan ws. budżetu rządu Tuska. Odniósł się też do kwestii nowych wyborów

Natalia Kamińska

P odczas czwartkowych obrad w Sejmie przyjęto budżet na 2024 rok. Co jednak ma zamiar zrobić prezydent i czy go podpisze? Andrzej Duda zabrał już głos w tej kwestii. Co ważne – polska głowa państwa nie ma możliwości weta budżetu.