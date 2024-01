Czarnek napisał do Muska ws. skazanych polityków PiS. Ma dla niego zaproszenie

Media donoszą od czwartku, że Elon Musk w przyszłym tygodniu ma przyjechać do Polski. Musk ma odwiedzić Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Kraków. Tymczasem Przemysław Czarnek napisał do niego ws. skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Czarnek napisał do Muska. Fot. Michel Euler/Associated Press/East News/Wojciech Olkusnik/East News

"Drogi Elonie Musku, po wizycie w Auschwitz zapraszamy w imieniu Wolnych Polaków do więzień w Radomiu i Ostrołęce, gdzie przetrzymywani są polscy parlamentarzyści. Po raz pierwszy od 1989 roku mamy w Polsce więźniów politycznych" – post o takiej treści dodał były minister edukacji z PiS Przemysław Czarnek.

Czarnek pisze do Muska ws. skazanych polityków PiS

Polityk PiS napisał również, że "w miesiąc po objęciu władzy świat usłyszał, jak nowa koalicja rządowa łamie prawo na każdym kroku". "Trwa atak na polskie media, sądy i szeroko rozumianą wolność" – uważa Czarnek.

Jego wpis spotkał się z licznymi komentarzami. "Ja myślę, że Czarnek powiedział o pomyśle napisania tego tweeta prezesowi i prezes chce go zrobić szefem kampanii" – napisał Jakub Wencel z "Gazety Wyborczej". A były premier Marek Belka nieco złośliwie skomentował: "Polish your English, please". Tym samym nawiązał do jakości języka angielskiego polityka PiS.

Musk oskarżany jest o promowanie antysemickich teorii

Elon Musk ma pojawić się w Krakowie w dniach 22-23 stycznia. Tak nieoficjalnie poinformowała m.in. gazeta "Jerusalem Post". Portal podał, że jego przyjazd związany jest z oskarżeniami o antysemityzm.

Z kolei portal Bloomberg przekazał, że Musk weźmie udział w sympozjum w Krakowie i ceremonii w Auschwitz w związku z nadchodzącym Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przypada on 27 stycznia. Wydarzenie, w którym weźmie udział miliarder, organizowane jest przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie (EJA).

Musk oskarżany jest o to, że nie reaguje w sposób wystarczający na treści antysemickie, które pojawią się w jego serwisie X. Ich zalew pojawił się szczególnie po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, w którym terroryści zabili 1200 Izraelczyków, a wielu porwali.

Również sam Musk wykorzystywał własne konto do wzmacniania antysemickich treści. I nawet Biały Dom skrytykował go za "odrażające promowanie nienawiści antysemickiej i rasistowskiej". Wielu reklamodawców opuściło także platformę X. Musk po tych oskarżeniach odwiedził Izrael, gdzie spotkał się z władzami tego kraju oraz odwiedził miejsca masakry z 7 października.

Wracając do skazanych polityków PiS, to Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali prawomocnie skazani na dwa lata więzienia ws. afery gruntowej. Obecnie są w więzieniu, a prezydent zaczął nową procedurą ułaskawieniową.

Mariusz Kamiński swoją karę odbywa w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Maciej Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych koło Ostrołęki. Obydwaj mężczyźni prowadzą strajk głodowy.

Kamiński ma być jednak dokarmiany. Informował o tym prezydent Duda. "Dziś otrzymałem informację od małżonki Mariusza Kamińskiego, że wobec ministra został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, ponieważ stan jego zdrowia zagraża życiu" – przekazała w środę jego Kancelaria.