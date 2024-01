Tego Czarnek chyba nie przewidział. Internauci śmieją się z jego wpisu do Muska

Elon Musk w przyszłym tygodniu ma przyjechać do Polski. Przemysław Czarnek napisał do niego ws. skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jego post jest w języku angielskim. Wywołał tym samym szereg komentarzy.

Czanrek napisał po angielsku do Muska. Wywołał kpiny. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

"Drogi Elonie Musku, po wizycie w Auschwitz zapraszamy w imieniu Wolnych Polaków do więzień w Radomiu i Ostrołęce, gdzie przetrzymywani są polscy parlamentarzyści. Po raz pierwszy od 1989 roku mamy w Polsce więźniów politycznych" – post o takiej treści dodał były minister edukacji z PiS Przemysław Czarnek.

Czarnek napisał post po angielsku. Komentarze

"Już w miesiąc po objęciu władzy świat usłyszał, jak nowa koalicja rządowa łamie prawo na każdym kroku. Trwa atak na polskie media, sądy i szeroko rozumianą wolność" - dodał" – dodał.

Jego wpis jest oczywiście zrozumiały, jeśli chodzi o treść, ale komentujący zwracają uwagę na braki w poprawności języka angielskiego byłego ministra edukacji w rządzie PiS.

I tak były premier Marek Belka nieco złośliwie skomentował: "Polish your English, please (popraw swój angielski)". Tym samym nawiązał właśnie do języka angielskiego polityka PiS.

"Dziękuję za edytowanie pisowni, jednak strona bierna, czas perfect, czas continuous, przyimki oraz frazy do poprawy. Piszę serio – polecam się na przyszłość. W końcu reprezentujemy Polskę na zewnątrz" – dodał do tego poseł KO Marcin Józefaciuk. Jest on anglistą.

Inni komentujący proszą go, aby następnym razem nie używał Tłumacza Google. "Zawsze możesz poprosić naszego prezydenta o pomoc w napisaniu tweeta po angielsku" – napisała jedna z internautek. Prezydent Andrzej Duda też lubi mówić po angielsku, chociaż nie zawsze do końca mu to wychodzi.

Przypomnijmy też, o co chodzi z wizytą Elona Muska. Miliarder ma pojawić się w Krakowie w dniach 22-23 stycznia. Tak nieoficjalnie poinformowała m.in. gazeta "Jerusalem Post". Portal podał, że jego przyjazd związany jest z oskarżeniami o antysemityzm.

Po co Musk przyjeżdża do Polski?

Z kolei portal Bloomberg przekazał, że Musk weźmie udział w sympozjum w Krakowie i ceremonii w Auschwitz w związku z nadchodzącym Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przypada on 27 stycznia. Wydarzenie, w którym weźmie udział miliarder, organizowane jest przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie (EJA).

Musk oskarżany jest o to, że nie reaguje w sposób wystarczający na treści antysemickie, które pojawią się w jego serwisie X. Ich zalew pojawił się szczególnie po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, w którym terroryści zabili 1200 Izraelczyków, a wielu porwali.

Również sam Musk wykorzystywał własne konto do wzmacniania antysemickich treści. I nawet Biały Dom skrytykował go za "odrażające promowanie nienawiści antysemickiej i rasistowskiej". Wielu reklamodawców opuściło także platformę X. Musk po tych oskarżeniach odwiedził Izrael, gdzie spotkał się z władzami tego kraju oraz odwiedził miejsca masakry z 7 października.