Brad Pitt spotkał przez przypadek rodzinę Jolie. Zaskakujące doniesienia o jego zachowaniu

Brad Pitt nie jest już z Angeliną Jolie od wielu lat i obecnie układa sobie życie u boku sporo młodszej partnerki. Ostatnio zabrał ją na wystawę, gdzie pojawiła się również... rodzina Jolie. Relacje o tym, jak zachował się Pitt, są sprzeczne.

Brad Pitt natknął się na krewnych Angeliny Jolie. Fot. Adam Davy/ Press Association/ East News

Brad Pitt natknął się na rodzinę Angeliny Jolie

Nową partnerką Brada Pitta jest młodsza od niego o 27 lat projektantka biżuterii Ines de Ramon. Zakochani generalnie nie pokazują się często razem na publicznych wydarzeniach, ale tym razem pojawili się na wystawie sztuki Bennetta Millera (reżysera, z którym Pitt współpracował przy filmie "Moneyball") w Beverly Hills.

Pechowo w tym samym miejscu pojawili się również krewni Angeliny Jolie: jej ojciec Jon Voight oraz brat James Haven. W mediach pojawiły się dwie relacje o tym, jak przebiegło spotkanie.

Zgodnie z relacją dziennikarza Rogera Friedmana, który powołuje się na swoje źródło, Pitt i Voight podobno weszli ze sobą w serdeczną interakcję, a mianowicie "uściskali się i rozmawiali ze sobą".

Inaczej wydarzenie relacjonuje "The Sun". Informator tabloidu twierdzi bowiem, że cała sytuacja wyglądała niezręcznie ze względu na małą przestrzeń, w której odbywała się wystawa.

"Wiele osób zauważyło, jak niezręczne było to, że Brad był w tym samym pomieszczeniu, co rodzina Ange, a nie jest to duża przestrzeń. Powiedziano mi, że James był pokojowo nastawiony i zauważył Brada, ale nie widziałem, by ze sobą rozmawiali. Przez cały czas trwania wydarzenia przeważnie stali z dala od siebie i rozmawiali z przyjaciółmi" – twierdzi źródło "The Sun".

Wszyscy są jednak zgodni, że niespodziewane spotkanie nie popsuło nikomu humoru. Na jednym ze zdjęć z wydarzenia widać m.in. jak uśmiechnięty Pitt pozuje do zdjęcia z byłym mężem Britney Spears. Sam Asghari podobno nawet napomniał gwiazdorowi, jak Spears go uwielbia.

Jolie oskarżyła Pitta o przemoc domową

Jolie rozwiodła się z Pittem w 2019 roku. Para była ze sobą od 2005 roku, jednak dopiero w 2014 roku oficjalnie powiedziała sobie "tak". Niestety, już dwa lata później Jolie złożyła pozew rozwodowy, w którym powoływała się na "różnice nie do pogodzenia".

Batalia pomiędzy nimi wciąż jednak trwa. W 2021 roku udało im się dojść do porozumienia w kwestii praw rodzicielskich (aktorka chciała je odebrać byłemu mężowi), jednak w 2020 roku na światło dzienne wypłynął kolejny przedmiot sporu. Pitt oskarżył Jolie, że ta sprzedała udziały w ich winnicy rosyjskiemu oligarsze Yuriemu Sheflerowi, a nie taka była między nimi umowa.

Później Angelina Jolie oskarżyła byłego męża o coś poważniejszego niż nieuzgodniona sprzedaż – aktorka pokazała dwa lata temu zdjęcia, które miały być dowodem na to, że Pitt miał pobić ją podczas jednego ze wspólnych lotów samolotem.

Aktor nie został jednak ani aresztowany, ani oskarżony, a FBI zamknęło śledztwo w sprawie w listopadzie 2016 roku. Jolie podobno poprosiła śledczych o dokumentację, by dowiedzieć się, czemu Pitt nie usłyszał zarzutów. Informatorzy tabloidu "Page Six" uważają jednak, że cała sytuacja to "ustawka", gdyż Angelina cały czas chce odebrać byłemu mężowi prawa rodzicielskie.