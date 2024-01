Pierwszy taki wyrok w Polsce. Oto, co stanie się z kierowcą "homofobusa"

Agnieszka Miastowska

K ierowca osławionego homofobusa Adrian M. został przez sąd skazany prawomocnym wyrokiem. Precedensowe jest to, że mowa o pierwszym kierowcy tego typu pojazdu, który skazany został nie za zakłócanie porządku lub hałas, a wprost za przestępstwo zniesławienia osób LGBT. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace, by mowę nienawiści wprowadzić do Kodeksu karnego.