Już niedługo HBO Max zamieni się w Polsce w zupełnie nową platformą - Max. Jak podają Wirtualne Media, zmiany u giganta streamingowego nastąpią szybciej, niż przewidywaliśmy.

Kiedy premiera platformy Max w Polsce? Fot. "The Last of Us"; Unsplash; "Ród smoka"

Kiedy zniknie HBO Max, a pojawi się Max?

HBO Max czeka rebranding, który jest wynikiem połączenia bibliotek HBO Max i Discovery+. W zeszłym roku informowaliśmy o tym, że między Warner Media i Discovery doszło do fuzji.

W trakcie wystawy Mipcom organizowanego w Cannes szef Warner Bros Discovery ds. międzynarodowych Gerhard Zeiler ogłosił, że Max pojawi się w aż 22 krajach Europy wiosną 2024 roku. Wtedy - zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami Wirtualnych Mediów - premiera odświeżonej platformy odbędzie również w Polsce.

Warto nadmienić, że w Stanach Zjednoczonych platforma streamingowa Max ruszyła już 23 maja 2023 roku. Do biblioteki HBO Max dodano ofertę Discovery+, a za podstawowy abonament subskrybenci płacą albo 9,99 dolarów za miesiąc, albo 99,99 dolarów (jednorazowo) za cały rok.

Jakich premier na Max mogą spodziewać się zatem Polacy? Flagową produkcją, która zagości w ofercie serwisu, będzie głośny reboot "Harry'ego Pottera". Fani ponownie zobaczą na ekranie przygody młodego czarodzieja, ale tym razem w formie serialu. Twórcy zamierzają rzucić nowe światło na siedem tomów powieści J.K. Rowling.

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Insygnia Śmierci", czyli ostatnia część serii 'Harry Potter' trafiła na ekrany kin niespełna 13 lat temu. "Filmowe przygody młodego czarodzieja z blizną na czole są zakorzenione we współczesnej popkulturze na tyle głęboko, że każdy, kto podejmie się próby ich zredefiniowania, będzie miał przed sobą nie lada wyzwanie. To za wcześnie, by adaptować coś tak kultowego" – mogliśmy przeczytać w natTemat.

Jeśli informacje o premierze Max w Polsce okażą się prawdą, kolejnych sezonów "Rodu smoka" i "The Last of Us" z pewnością nie obejrzymy już na HBO Max.

Nadchodzi 2. sezon "The Last of Us". Co o nim wiemy?

Po "Grze o tron" i "Sukcesji" HBO znów udowodniło swoją potęgę, a wszystko dzięki "The Last of Us", serialowej adaptacji kultowej gry Naughty Dog. Jako potencjalną datę premiery drugiego sezonu hitu z Pedrem Pascalem ("The Mandalorian") w roli Joela i Bellą Ramsey ("Gra o tron") jako Ellie podaje się koniec 2024 roku lub początek 2025.

Do obsady serialu o Joelu i Ellie dołączyli niedawno m.in. Kaitlyn Dever ("Lekomania") jako Abby, Young Mazino ("Awantura") jako Jesse, a także Isabela Merced ("Dora i Miasto Złota") jako Dina. Każda z wymienionych postaci odgrywa ważną rolę w kontynuacji historii o ludziach żyjących w świecie pustoszonym przez pasożytniczego grzyba z rodzaju Cordyceps.

