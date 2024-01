Influencerka zagłodziła psa na śmierć. Bulwersująco niska kara wywołała lawinę komentarzy

Do skandalicznej sytuacji doprowadziła influencerka z Wrocławia, która wraz z partnerem zagłodziła psa. Zwierzę z wycieńczenia ostatecznie straciło życie. Najbardziej bulwersuje kara, jaką otrzymała para. Skazano ich na prace społeczne.

Wrocław: Pies zagłodzony przez influencerkę. Bulwersująco niska kara Fot. PIOTR KAMIONKA / REPORTER

"Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, po kilku latach walki naszych przyjaciół z Olesiński i Wspólnicy (...) uznał Kamilę J. z Wrocławia i jej partnera Rafała z Oleśnicy, że działając wspólnie i w porozumieniu zagłodzili psa i nie leczyli go, co doprowadziło do jego kilkudniowej agonii i niemożliwości uratowania mu życia mimo profesjonalnej pomocy. Wyrok jest prawomocny i właśnie podlega wykonaniu" – informuje wrocławska Ekostraż, w swoich mediach społecznościowych.

Influencerka z Wrocławia zagłodziła psa. Jest wyrok

Jak czytamy, sąd skazał influencerkę i jej partnera na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności poprzez nieodpłatne wykonywanie prac społecznych w wymiarze po 30 godzin miesięcznie i zakaz posiada psów i kotów na 5 lat. Do tego sprawcy muszą wpłacić łącznie 4 tys. zł nawiązki na rzecz wrocławskiej Ekostraży.

To właśnie ta organizacja zajęła się zwierzęciem po tym, jak trzy lata temu para miała doprowadzić suczkę do stanu wycieńczenia.

"Buldożka Suzi trafiła do nas w styczniu 2021 r. w stanie krytycznym. (...) Miała tylko rok, a wyglądała na 14 lat. Dodatkowo cierpiała z powodu ciężkiego zapalenie płuc, walczyła o każdy oddech. (...) Była do tego stopnia zagłodzona, że musiała przejść pilną transfuzję krwi, żeby dać jej trochę dodatkowego czasu. Kilka dni nam nie wystarczyło" – czytamy. Ostatecznie pies nie przeżył.

Influencerka chwaliła się zagłodzonym psem w internecie

Właścicielka psa miała "chętnie prezentować" umierającą suczkę mediach społecznościowych.

W obronie kobiety protestowali wpływowi influencerzy. Do organizacji miał trafić także list w obronie córki, który napisała matka właścicielki. Jak twierdziła, zwierzę nie było zagłodzone.

Ostatecznie para będzie musiała ponieść karę, ale orzeczenie sądu wzbudza szereg negatywnych komentarzy.

"Serio juz mi bluzgow brakuje na tych skur**** !!! W tym wypadku powinni wprowadzić kodeks Hammurabiego oko za oko! To nie sa ludzie"; "Zakaz posiadania psow i kotow przez 5 lat?! A po 5 latach mogą?! Kpina!"; "Ta kara jest niewspółmierna do winy. Przynajmniej dożywotni zakaz posiadania zwierząt by się przydał. Promykiem nadziei jest jednak wyrok skazujący" – czytamy w sieci.