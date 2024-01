Hakiel pokazał zdjęcie niemal nagiej partnerki. W sieci od razu zawrzało

Marcin Hakiel zaskoczył nową publikacją w mediach społecznościowych. Pochwalił się zdjęciem swojej partnerki, która leży w łóżku. Kadr jest osobliwy, bowiem kobieta jest na nim niemal nago. W komentarzach zawrzało.

Marcin Hakiel zaskakuje zdjęciami w sieci z nową wybranką. Fot. Instagram / Marcin Hakiel

Marcin Hakiel i jego partnerka Dominika odważnie eksplorują świat mediów społecznościowych, publikując coraz bardziej śmiałe kadry ich wspólnych chwil. Widać, że czują się oni komfortowo i swobodnie w swoim towarzystwie, co znajduje odzwierciedlenie w ich postach.

Jeszcze w 2023 roku w sieci wylądowało odważne ujęcie Hakiela. Dodała je jego ukochana. Tancerz zapozował w dość skąpym i obcisłym stroju. Innym razem zakochani pokusili się o... nagranie z sypialni, gdzie Dominika masuje stopy Marcina. Były też kadry z namiętnych pocałunków w windzie.

Kolejne odważne kadry Hakiela i jego wybranki. "Marcin to taki Kanye West polskich mediów"

Po takiej serii postów zaczęły pojawiać się mało przychylne reakcje fanów: "Trochę za dużo tych zdjęć w social mediach, ale to tylko moje zdanie"; "Oj nie to już nie jest fajne. Kibicuję Państwu mocno, ale takich fotek nie kumam"; "Przesada".

Niektórzy z followersów wypominali Hakielowi, że – jako ojciec nastoletniego Adama i młodszej Helenki – powinien zachować większą ostrożność w prezentowaniu swojego życia prywatnego.

"O matko... Pomyślał ktoś o tych biednych dzieciach? Czy one muszą na to patrzeć? Widać jak na dłoni, że obie strony są siebie warte. Jakie to smutne" – brzmiał jeden z komentarzy.

Wygląda na to, że zakochani nie przejmują się tego typu opiniami. Na profilu Hakiela właśnie pojawiło się kolejne zdjęcie w podobnym klimacie. Tancerz upublicznił fotografię swojej ukochanej, która jest jedynie zawinięta w pościel, a w rękach trzyma kotkę. "Moje dziewczyny" – brzmi opis.

Na odzew ze strony internautów nie trzeba było długo czekać. "Marcin to taki Kanye West polskich mediów trochę. Skandalista z ciebie"; "Jaki jest cel takich foto?"; "Chyba tylko po to, by Kasia widziała, że i u was miłość kwitnie" – czytamy.