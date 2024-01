Sąd podjął decyzję ws. likwidacji TVP. Minister kultury ma kolejny problem

Warszawski sąd oddalił wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego likwidacji spółki TVP. Informację na ten temat podał portal wPolityce.pl. Następnie potwierdził ją sam resort kultury i przekazał wyjaśnienia. Wcześniej sąd oddalił również wniosek o wpis do rejestru likwidacji i likwidatora Polskiego Radia SA.

Warszawski sąd zdecydował ws. likwidacji TVP. Kolejne problemy Sienkiewicza. Fot. Adam Burakowski/REPORTER

Warszawski sąd zdecydował ws. likwidacji TVP. Kolejne problemy Sienkiewicza

"Warszawski sąd oddalił wniosek o wpisanie do KRS likwidatora spółki TVP" – podano na stronie portalu wPolityce.pl.

Resort kultury już zareagował na tę decyzję. "Dzisiejszy (z dnia 22 stycznia 2024 r.) wpis referendarza sądowego Tomasza Kosuba w Krajowym Rejestrze Sądowym, odmawiający ujawnienia otwarcia likwidacji TVP, nie powoduje skutków w postaci zmiany statusu Spółki i jej władz. Telewizja Polska S.A. jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (WZA), likwidatorem Spółki jest Pan Daniel Gorgosz, powołany tą samą uchwałą WZA" – poinformowano.

Jak wskazano,"wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter deklaratoryjny – nie tworzy prawa lub statusu organów, ma jedynie walor informacyjny". "Po złożeniu przez TVP S.A. w likwidacji skargi na dzisiejszą czynność referendarza sądowego dzisiejsza odmowa wpisu traci wszelką moc do czasu rozpoznania przez sąd skargi" – przypomniano.

MKiDN podkreśliło także, iż resort "dokłada wszelkich starań, aby przywrócić Polkom i Polakom pluralistyczną, rzetelną telewizję publiczną na najwyższym poziomie".

Przypomnimy także, że w poniedziałek Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy oddalił wniosek o wpis do rejestru likwidacji i likwidatora Polskiego Radia SA. Wówczas także na reakcję resortu kultury nie trzeba było długo czekać.

"Dzisiejszy (z dnia 22 stycznia 2024 roku) wpis referendarza sądowego Karoliny Ilczuk w Krajowym Rejestrze Sądowym, odmawiający ujawnienia otwarcia likwidacji Polskiego Radia S.A., nie wywołuje skutków prawnych powodujących zmianę statusu Spółki i jej władz." – napisano w komunikacie.

Odpowiedź resortu na decyzję ws. radia

"Wyjaśniam, że jedynie prawomocny (czyli ostateczny, po wyczerpaniu wszystkich instancji) wyrok sądu gospodarczego unieważniający uchwałę WZA z 27 grudnia 2023 r. mógłby skutecznie zakwestionować legalność rozpoczętego procesu likwidacji Polskiego Radia S.A. w likwidacji oraz powołania likwidatora, który nadal w świetle prawa pełnią swoją funkcję. To samo odnosi się analogicznie do skuteczności powołania przez WZA nowej Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. w likwidacji (w składzie: Olga Sztejnert-Roszak, Tomasz Kapliński i Jakub Bartosiak)" – przekazano dalej w oświadczeniu resortu.

Ministerstwo wyjaśniło tak samo jak w przypadku TVP, że wpis w KRS ma charakter deklaratoryjny (nie konstytutywny) i jest jedynie informacją dla uczestników obrotu gospodarczego, że określone dane zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców. "Wpis w rejestrze nie tworzy prawa lub statusu organów, np. prawa do zasiadania we władzach spółki. Ma jedynie walor informacyjny" – podkreślono w komunikacie.

"Jako reprezentant właściciela spółek mających realizować misję mediów publicznych, MKiDN dokłada wszelkich możliwych starań, aby przywrócić Polkom i Polakom pluralistyczne, rzetelne radio publiczne na najwyższym poziomie." – dodano.