Sienkiewicz idzie na zwarcie. Ministerstwo Kultury reaguje na decyzję sądu ws. Polskiego Radia

"Polskie Radio S.A. jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (WZA) z dnia 27 grudnia 2023 roku, na którym Skarb Państwa posiadający 100 proc. akcji w kapitale zakładowym reprezentował zgodnie z prawem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego" – poinformował w komunikacie resort Bartłomieja Sienkiewicza. To odpowiedź na poniedziałkową decyzję sądu w Warszawie.

Ministerstwo kultury reaguje na decyzję sądu. Chodzi o Polskie Radio Fot. Mateusz Grochocki/East News

Reakcja resortu kultury

Przypomnijmy, że w poniedziałek Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy oddalił wniosek o wpis do rejestru likwidacji i likwidatora Polskiego Radia SA. Na reakcję resortu kultury nie trzeba było długo czekać.

"Dzisiejszy (z dnia 22 stycznia 2024 roku) wpis referendarza sądowego Karoliny Ilczuk w Krajowym Rejestrze Sądowym, odmawiający ujawnienia otwarcia likwidacji Polskiego Radia S.A., nie wywołuje skutków prawnych powodujących zmianę statusu Spółki i jej władz." – czytamy w komunikacie.

"Wyjaśniam, że jedynie prawomocny (czyli ostateczny, po wyczerpaniu wszystkich instancji) wyrok sądu gospodarczego unieważniający uchwałę WZA z 27 grudnia 2023 r. mógłby skutecznie zakwestionować legalność rozpoczętego procesu likwidacji Polskiego Radia S.A. w likwidacji oraz powołania likwidatora, który nadal w świetle prawa pełnią swoją funkcję. To samo odnosi się analogicznie do skuteczności powołania przez WZA nowej Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. w likwidacji (w składzie: Olga Sztejnert-Roszak, Tomasz Kapliński i Jakub Bartosiak)" – napisano dalej w oświadczeniu resortu.

Ministerstwo wyjaśnia, że wpis w KRS ma charakter deklaratoryjny (nie konstytutywny) i jest jedynie informacją dla uczestników obrotu gospodarczego, że określone dane zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców. "Wpis w rejestrze nie tworzy prawa lub statusu organów, np. prawa do zasiadania we władzach spółki. Ma jedynie walor informacyjny" – podkreślono w komunikacie.

"Jako reprezentant właściciela spółek mających realizować misję mediów publicznych, MKiDN dokłada wszelkich możliwych starań, aby przywrócić Polkom i Polakom pluralistyczne, rzetelne radio publiczne na najwyższym poziomie." – dodano.

Decyzje ministra kultury

"W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A." – przekazano w grudniowym komunikacie na ten temat.

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował później o likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. "Jako kontynuacja wcześniejszego procesu" – napisał w komunikacie resort kultury pod koniec grudnia 2023 roku.

Czytaj także: https://natemat.pl/532574,wiadomosc-nowych-wladz-polskiego-radia