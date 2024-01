Raper Wini w Kanale Sportowym. Widzowie nie mają litości dla debiutu jego programu

Paweł Mączewski

"Wow, ale słabe to" i "Jak to było? Tomek Smokowski ma pomysły złe lub bardzo złe" – to tylko niektóre ze złośliwych komentarzy, jakie pojawiły się pod pierwszym odcinkiem nowego formatu na Kanale Sportowym – WINI I KANAŁ INFORMACYJNY. Prowadzącym program jest debiutujący w tej roli właściciel marki Stoprocent.