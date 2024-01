Serialowy Kacperek już tak nie wygląda. Na tym nagraniu z partnerką trudno go rozpoznać!

Mateusz Pawłowski, grający najmłodszego z braci Boskich w serialu "Rodzinka.pl", za kilka miesięcy będzie obchodził 19. urodziny. Aktor, który zdobył popularność dzięki roli Kacperka, podbił serca widzów. Jak zmienił się serialowy syn Natalii i Ludwika? Na TikToku pojawiło się wideo ze studniówki, na którym widać, jak razem ze swoją dziewczyną dobrze się bawią i nie szczędzą sobie czułości.

Jak wygląda teraz Kacperek z "Rodzinki.pl"? Całuśny filmik z dziewczyną Fot. VIPHOTO/East News

Jak wygląda teraz Kacperek z "Rodzinki.pl"? Aktor pokazał się z partnerką

"Rodzinka.pl" to niezwykle lubiany serial, który przez wiele lat cieszył się dużą popularnością w TVP2. Zadebiutował na ekranach 13 lat temu i szybko zdobył szerokie grono fanów w różnych grupach wiekowych. Perypetie rodziny Boskich były śledzone przez widzów z całej Polski. Jednak w 2020 roku produkcja tego kultowego serialu została zawieszona.

"Chciałbym podziękować panu Tomkowi, pani Małgosi za bycie najwspanialszymi rodzicami zastępczymi, jakich mógłbym sobie wymarzyć. Maciek i Adam – najlepsi bracia pod słońcem. Nigdy nie zapomnę tych wszystkich sytuacji, które wydarzyły się na planie. Pamiętam, jak jeszcze byłem mały, czasami przychodziłem przed sceną i pan Patryk (reżyser, Patryk Yoka – red.) dawał mi mikrofon, żebym mógł powiedzieć: 'Akcja'. Zawsze było mi miło" – mówił wówczas Mateusz Pawłowski, najmłodszy serialowy syn Boskich, zasmucony końcem serialowej przygody.

Warto zaznaczyć, że to właśnie dzięki serialowi "Rodzinka.pl" kariera wielu młodych aktorów nabrała rozmachu, a dziś są oni rozpoznawalnymi postaciami w świecie show-biznesu. Mowa tu szczególnie o takich gwiazdach jak Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska, Maciej Musiał oraz Adam Zdrójkowski.

Mateusz Pawłowski przez ponad 10 lat dorastał na planie, rozpoczynając swoją przygodę z aktorstwem w wieku zaledwie 7 lat. W czerwcu ubiegłego roku świętował swoje 18. urodziny, które uczcił wystawną imprezą.

Na przyjęciu pojawili się nie tylko jego przyjaciele, ale także koleżanki i koledzy z planu "Rodzinki.pl", w tym Adam Zdrójkowski, wcielający się w postać starszego brata Kuby, oraz Emilia Dankwa, znana jako serialowa Zosia, obecnie próbująca sił w modelingu.

Co teraz robi serialowy Kacperek z "Rodzinki.pl"? 18-latek, mimo że nie pojawia się już w telewizji, aktywnie prowadzi swoje profile w social mediach. Na Instagramie obserwuje go ponad 90 tys. osób.

Mateusz regularnie publikuje tam zdjęcia ze swojego codziennego życia. Dzięki temu wiemy, że jest fanem rapu, jazdy na nartach oraz klocków LEGO. Obecnie skupia się głównie na nauce, a w maju czekają go egzaminy maturalne.

Wszystko wskazuje także na to, że serce Mateusza jest zajęte. Niedawno bawił się ze swoją partnerką na studniówce. Filmik z tej imprezy, na którym para wymienia czułe pocałunki, pojawił się na TikToku ukochanej Pawłowskiego.

Pod nagraniem pojawiła się masa komentarzy, w których internauci nawiązują do kultowej postaci odgrywanej przez Mateusza. "Co na to Ludwik i Natalia?"; "Mój crush z dzieciństwa"; "Dla mnie zawsze będzie mały. Za bardzo się przyzwyczaiłem do serialu"; "Ta Zosia to się zmieniła" – reagowali z humorem.