Tragedia koło Ciechanowa. 64-latek zmarł podczas odśnieżania

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w miejscowości Wiksinie koło Ciechanowa. 64-latek podczas odśnieżania został przygnieciony przez ładowarkę rolniczą.

Mężczyzna zmarł podczas odśnieżania. Policja wyjaśnia sprawę Fot. KPP w Ciechanowie

Do tragedii doszło w minioną sobotę w miejscowości Wiksinie koło Ciechanowa. Tam 64-letni mężczyzna wykonywał prace związane z odśnieżaniem.

"Wykorzystał do tego celu ładowarkę rolniczą. Chcąc odśnieżyć chodnik przyległy do posesji, wyjechał na drogę publiczną. Podczas odśnieżania maszyna zsunęła się do rowu i przygniotła 64-latka" – przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie asp. Magda Zarembska cytowana przez Wirtualną Polskę.

Niestety, mimo podjętych czynności ratunkowych mężczyzna zmarł na miejscu. Ciechanowscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie w tej sprawie. Wyjaśniane są wszystkie okoliczności oraz przyczyny tego zdarzenia.

"Wyjaśniane są wszystkie okoliczności oraz przyczyny tego zdarzenia" – zaznaczyła asp. Zarembska. Policjanci apelują jednocześnie o zachowanie ostrożności podczas wykonywania tego typu prac. Jak zaznaczają, wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii.

