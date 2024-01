W powietrzu czuć wiosnę? Nie ma co się cieszyć, bo drastyczna zmiana już nadchodzi

Zrobiło się wiosennie i słonecznie, ale pogoda w najbliższym czasie znacznie się pogorszy. Prąd strumieniowy pcha nad Europę Środkową ciepłe masy powietrza znad Atlantyku. To oznacza odwilż i niebezpieczne warunki na drogach.

Prognoza pogody na koniec stycznia. Wiosny na horyzoncie nie widać Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że we wtorek w wielu rejonach Polski możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady deszczu - na północy oraz w obszarach podgórskich też deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

W szczytowych partiach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej wzrośnie do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza w kotlinach górskich, około 4 stopni w centrum do 7 stopni Celsjusza na zachodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru osiągną do 60 km/h, a w Sudetach do 100 km/h. W górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na wschodzie i południu wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W drugiej połowie nocy, od zachodu do centrum postępować będą opady deszczu.

Niebezpieczna gołoledź i porywisty wiatr

W środę ponownie nasili się wiatr, a na przemieszczającym się z zachodu na wschód froncie atmosferycznym miejscami padał będzie deszcz. Na wschodzie również wystąpią opady ze śniegiem oraz śnieg. Lokalnie możliwe są również burze, natomiast na południu padać może deszcz marznący powodujący gołoledź.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3-5 st. C. na wschodzie. Około 7 st. w centrum, do 11 st. na zachodzie. W całym kraju wiatr będzie dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Na wschodzie w porywach osiągać może nawet do 65 km/h, a na przeważającym obszarze kraju do 75 km/h. Najsilniejsze porywy prognozowane są natomiast nad morzem – nawet do 100 km/h.

Tak będą wyglądały najbliższe dni

Jak informuje IMGW, najbliższy tydzień przyniesie dużo zmienności w pogodzie. Synoptycy zdradzają, że wyższym temperaturom będą towarzyszyć roztopy, opady mieszane i porywisty wiatr.

Z kolei pod koniec tygodnia może znów się ochłodzić. Mróz wróci przede wszystkim na wschodzie kraju, zwłaszcza nocami i towarzyszyć mu będą opady śniegu.

