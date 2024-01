Pogoda w Polsce będzie niebezpieczna, szczgólnie dla kierowców. IMGW wydało alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed szeregiem zagrożeń pogodowych. Na terenie 11 województw ogłoszono alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi, roztopami i silnym wiatrem.

Pogoda w Polsce będzie niebezpieczna. IMGW wydało alerty Fot. MAREK MALISZEWSKI/REPORTER

Synoptycy wydali ostrzeżenia i prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem ogłoszono dla województw:

zachodniopomorskiego i pomorskiego

warmińsko-mazurskiego, dla powiatów: elbląskiego, Elbląg, braniewskiego

dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (dla południowych powiatów)

W tych rejonach prognozowane jest wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25-30 do 35-45 kilometrów na godzinę, w porywach osiągającego do 75-80 km/h, wiejącego z kierunku południowo-zachodniego. Nad morzem alerty będą ważne dziś do godz. 15:00. Natomiast w rejonach podgórskich mają obowiązywać do nocy z poniedziałku na wtorek.

Ostrzeżenia dla kierowców

W niektórych regionach kraju zrobi się na drogach bardzo ślisko. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z opadami marznącymi wydano dla pięciu województw:

warmińsko-mazurskiego, dla wschodniej połowy województwa

podlaskiego

lubelskiego, z wyłączeniem północnych i zachodnich powiatów

dolnośląskiego, dla powiatów południowych

małopolskiego, w powiatach południowych

podkarpackiego, poza powiatami północno-zachodnimi

W tych rejonach mogą wystąpić słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu alerty będą obowiązywać w godzinach 14-19 w poniedziałek, 22 stycznia. Na Dolnym Śląsku taka aura utrzyma się do godziny 19 tego samego dnia. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce ostrzeżenia obowiązywać będą od 20 w poniedziałek do godziny 7 lub 10 we wtorek.

Wzrost temperatur = roztopy

Zapowiadany wzrost temperatur i opady deszczu zwiastują roztopy. Te prognozowane są w województwach:

pomorskim, poza powiatami: słupskim, Słupsk, puckim, Gdynia

warmińsko-mazurskim, z wyjątkiem wschodniej części województwa

mazowieckim, z wyjątkiem wschodnich i południowych powiatów

dolnośląskim i opolskim - dotyczy południowych powiatów

Alerty stracą ważność o godz. 9 we wtorek, a w pozostałych regionach zaczęły obowiązywać o godz. 13 w poniedziałek i wygasną o godz. 18 następnego dnia.

Czy wiosna zawita na czas?

W połowie stycznia Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej opublikował nową eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu. Za jej pomocą możemy już teraz poznać zarys pogody na początek wiosny 2024 roku.

Według długoterminowej prognozy tegoroczna wiosna ma być bardzo deszczowa. W lutym czeka nas więcej opadów niż zwykle w tym miesiącu – suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Temperatura powietrza zostanie zachowana w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

W marcu, który jest pierwszym wiosennym miesiącem, temperatura powietrza również nas nie zaskoczy, pozostając w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Opady jak w lutym będą wyższe niż norma.

