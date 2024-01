Wokół niemałych zarobków pracowników mediów publicznych za rządów PiS wciąż trwa burza. Tymczasem Onet dowiedział się, ile zarabiali znani pracownicy Polskiego Radia. Okazuje się, że Magdalena Ogórek do swojej pensji w TVP mogła dorobić nawet 300 tys. złotych. Jak to było w przypadku Grzegorza Jankowskiego?

Tyle Magdalena Ogórek "dorabiała" do pensji w TVP. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Zarobki znanych twarzy w Polskim Radiu

Według najnowszych informacji zdobytych przez Onet wynika, że Grzegorz Jankowski za swoją pracę w Polskim Radiu w 2023 roku miał zainkasować 97 tys. złotych. Dziennikarz na antenie przeprowadzał rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Znany był z prowadzenia porannego "Sygnału dnia" w radiowej Jedynce.

Nie było to jednak jego jedyne źródło utrzymania. Jankowski na co dzień współpracuje również z telewizją Polsat. Ponadto Onet ustalił też, ile miała zarobić w Polskim Radiu Magdalena Ogórek. Dziennikarka pojawiała się w oddziałach w Koszalinie, Szczecinie, Opolu i Bydgoszczy. W ostatnich latach radio miało jej wypłacić nawet 300 tys. złotych.

Dodajmy, że informacja o rozstaniu Ogórek z rozgłośnią PiK obiegła media w połowie stycznia.

– Naprawdę, nie ubolewamy, chwały nam to nie przynosiło, a i myślę, że słuchacze wolą pójść do kościoła, żeby posłuchać księdza albo na wiec, żeby dowiedzieć się, co sądzą politycy PiS-u. Nie znamy jej nawet, bo tu nie bywała – mówił wówczas dla portalu wirtualnemedia.pl współpracownik radia.

Już wcześniej ustalono, kto w Polskim Radiu miał zarabiać najwięcej

Presserwis podał, że rekordzistą był Adrian Klarenbach, który za rozmowy raz w tygodniu w Polskim Radiu 24 o poranku i przedpołudniem, a także za dwa codziennie wydania "Rozmów PR24" wzbogacił się w ubiegłym roku o 234 tys. zł brutto.

Z kolei Michał Rachoń, który prowadził przedpołudniowe pasmo w Polskim Radiu 24, zarobił 76,9 tys. zł, a Dorota Kania (poranne wywiady w Polskim Radiu 24 raz w tygodniu) 65,7 tys. zł.

Wyciekły też zarobki Anny Popek. Dziennikarka otrzymała w ubiegłym roku 50 tys. zł. Do grudnia 2023 r. prowadziła audycje pt. "Leniwe popołudnie" oraz "Między nami kobietami".