Redakcja naTemat również gra razem z WOŚP! Sprawdź, co możesz wylicytować

W najbliższą niedzielę po raz 32. zabije serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji redakcja naTemat.pl przygotowała kilka wyjątkowych aukcji. Do zgarnięcia jest m.in. podpisany krawat Leszka Balcerowicza!

Tegoroczny 32. finał WOŚP, który odbędzie się w niedzielę 28 stycznia, zagra pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Jego celem jest zakup sprzętu dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów dla dorosłych w całej Polsce.

Redakcja naTemat.pl jak co roku gra z Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem przygotowaliśmy trzy specjalne aukcje. Licytujcie i grajcie razem z nami dla fundacji Jurka Owsiaka!

Wyjątkowy krawat

Jednym z tegorocznych rarytasów jest podpisany krawat Leszka Balcerowicza, polityka i ekonomisty, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, nauczyciela akademickiego i ministra finansów w trzech rządach, któremu bardzo bliskie są ideały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Założyciel i przewodniczący rady think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju przekazał nam swój krawat, który opatrzył własnym autografem. Podpis jest od wewnętrznej strony krawata, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać go na co dzień. Licytację znajdziecie TUTAJ.

Prawdziwie włoska uczta

Kolejna aukcja to wręcz konieczność dla amatorów włoskiej kuchni. Do zlicytowania jest bowiem kolacja z Jackiem Pałasińskim – doświadczonym oraz szanowanym dziennikarzem i teatrologiem, który spędził we Włoszech 30 lat swojego życia.

Możecie go pamiętać z anteny TVN24, a obecnie jest współpracownikiem naTemat.pl. Włoska kultura, życie we Włoszech, ale też dogłębna wiedza na tematy polityczne – w każdej z tych kwestii Jacek Pałasiński czuje się jak ryba w wodzie.

Zwycięzca aukcji będzie miał możliwość skosztowania włoskiej kolacji z Jackiem Pałasińskim w podwarszawskiej restauracji Trattoria Cucina Povera w Zalesiu Górnym.

Trening z gwiazdą

Wciąż zastanawiacie się, jak zgubić kilka kilogramów po świętach? Taką okazję będzie miała osoba, która zwycięży w kolejnej naszej licytacji – godzinnym treningu z Qczajem.

Qczaj, czyli Daniel Józef Kuczaj, jest trenerem personalnym oraz motywatorem, który swoim podejściem do życia i pasją od wielu lat zaraża Polaków. Trening odbędzie się w domu zwycięzcy aukcji lub w Warszawie, a dodatkowo będzie możliwość skorzystania w jego trakcie ze sprzętu, którego Qczaj sam używa w domu. Jest to drabinka gimnastyczna o wartości ok. 7000 zł, która oczywiście zostaje z darczyńcą na zawsze.