Duda z żoną znowu zaskoczyli przed WOŚP. Już wiadomo, co przekażą na licytację

Dla wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości nie istnieje takie wydarzenie, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wbrew polityce partii postąpił ponownie Andrzej Duda. Kancelaria Prezydenta przekazała właśnie, co na tegoroczną aukcję przekazała para prezydencka.

Andrzej Duda w tym roku też wspiera WOŚP z żoną. Oto co przekazali na licytacje Fot. Wojciech Olkusnik / East News

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w najbliższą niedzielę 28 stycznia. Mottem tegorocznej akcji jest "Tu wszystko gra OK!". Jak czytamy na stronie fundacji Jurka Owsiaka, tym razem celem zbiórki jest: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

W poprzednich latach to święto dobroczynności wspierało wielu polityków, oddając na aukcje charytatywne związane z nimi przedmioty. Wśród darczyńców byli także politycy ze środowiska partii rządzącej, mimo że część prawicy jest znana z niechęci do WOŚP.

"Jeżeli funkcjonariusz publiczny zaangażuje się w hecę WOŚP, niech nazajutrz składa raport o zwolnienie ze służby" – grzmiał pod koniec 2015 roku były poseł PiS Stanisław Pięta. Z tego ostrzeżenia nie zrobił sobie wtedy nic Andrzej Duda, który przekazał na aukcję swoje narty.

W tym roku prezydent razem ze swoją małżonką również przekazali przedmioty na WOŚP. O szczegółach poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta w serwisie X.

"Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, jak co roku, włączyli się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zestaw filiżanek do espresso od Prezydenta i wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier "Ela Piorun" od Pierwszej Damy – to przedmioty, które Para Prezydencka przekazała w tym roku" – przekazano.

W chwili pisania tego artykułu zestaw filiżanek do espresso od Andrzeja Dudy był wyceniany na 2 275 zł, natomiast suknia wieczorowa od Agaty Kornhauser–Dudy osiągnęła kwotę 510 zł.

W tegoroczną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyło się między innymi wielu sportowców, aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy, celebrytów czy polityków. Ambasador Niemiec na przykład zaprasza na wspólny obiad.

Jak pisaliśmy w naTemat, premier Donald Tusk przekazał pozłacany ołówek Władysława Sikorskiego, który generał otrzymał w trakcie podróży do Stanów Zjednoczonych od Przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, zaoferował z kolei wspólny obiad i zaproszenie na uroczystości związane ze świętem Wojska Polskiego.

Dodajmy, że finał dopiero przed nami, a na koncie WOŚP jest już do tej pory przeszło 20 mln zł. W ubiegłym roku zebrano 243 259 387 zł – więcej niż w 2022 i 2021 roku.