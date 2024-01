Owsiak nawiązał do kampanii WOŚP przed wyborami. To hasło wzbudziło wielkie kontrowersje

Jerzy Owsiak wziął we wtorek udział w otwarciu Pracowni Symulacji Okulistycznej w Warszawie. Podczas wystąpienia nawiązał też do kampanii WOŚP z października 2023. Teraz znów użył słów "pokonamy zło", które niedługo przed wyborami pojawiły się na bilbordach jego fundacji i wywołały liczne kontrowersje.

Jerzy Owsiak nawiązał do hasła WOŚP "Pokonamy zło" Fot. Piotr Molecki/East News

Owsiak nawiązał do kontrowersyjnego hasła z kampanii WOŚP w 2023 roku

– Powiedzieliśmy w zeszłym roku bardzo wyraźnie, że wygramy i przegonimy to zło – stwierdził Jurek Owsiak podczas otwarcia Pracowni Symulacji Okulistycznej w Instytucie "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.

Chodziło oczywiście o walkę z sepsą, ale słowa o "pokonaniu zła" wzbudziły z zeszłym roku kontrowersje, gdyż znalazły się na plakatach fundacji w okresie przedwyborczym.

Przypomnijmy: w październiku 2023 roku na bilbordach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojawił się slogan "Polacy! Pokonajmy to zło! WYGRAMY" z literami "MY" w biało-czerwonych barwach.

Obok było serduszko WOŚP. Niżej, ale już mniejszą czcionką dodano – "Z sepsą. Ogólnopolski program walki z sepsą". Była to kampania, która związana była z faktem, że podczas finału WOŚP w 2023 roku zbierano właśnie na walkę z sepsą.

Niektórym jednak te reklamy skojarzyły się z trwającą wówczas kampanią wyborczą. Wówczas Jurek Owsiak skomentował to w rozmowie z Onetem.

W zeszłym roku WOŚP zbierał fundusze na walkę z sepsą

– Walczymy z sepsą. Umowy na taką kampanię były podpisane w marcu, a ostateczna umowa w maju – stwierdził wtedy. I dodał: – Jeszcze nawet nie mieliśmy pojęcia, kiedy będzie data wyborów i czy one się odbędą.

W tamtej rozmowie Owsiak wskazał także, że tymi billboardami mówimy "Pomóżcie nam, aby z tą sepsą wygrać". – Abyście mieli siłę, być może zmienić ten system, być może wpłynąć na ten system, żeby o naszym zdrowiu nie decydował brak pieniędzy, tylko nasze urządzenia – tłumaczył.

Przypomnijmy, że 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w najbliższą niedzielę 28 stycznia. Mottem tegorocznej akcji jest "Tu wszystko gra OK!". Jak czytamy na stronie fundacji Jurka Owsiaka, tym razem celem zbiórki jest: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

Jak pisaliśmy w naTemat, premier Donald Tusk przekazał na aukcję pozłacany ołówek Władysława Sikorskiego, który generał otrzymał w trakcie podróży do Stanów Zjednoczonych od Przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Do zbiórki dołączyła też para prezydencka. "Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, jak co roku, włączyli się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zestaw filiżanek do espresso od Prezydenta i wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier "Ela Piorun" od Pierwszej Damy – to przedmioty, które Para Prezydencka przekazała w tym roku" – podano w ich mediach społecznościowych.

W tym roku z WOŚP gra również redakcja naTemat.pl. Więcej o tym, co przygotowaliśmy na aukcje, znajdziecie tutaj.