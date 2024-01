"Rolnik szuka żony" cieszy się dużą popularnością, co wskazuje na to, że pomysł na połączenie poszukiwania miłości z wiejskim życiem jest formułą, która przemawia do szerokiej grupy rodaków. Obecnie trwają castingi do kolejnej edycji programu. Producenci zapewnili, że mile widziani są nie tylko "tradycyjni" rolnicy i rolniczki, ale i osoby ze społeczności LGBT. Marta Manowska, prowadząca wyznała, jak przyjęła ten pomysł.





Osoby LGBT mile widziane w nowej edycji "Rolnik szuka żony". Tak to oceniła Manowska

Joanna Stawczyk

