Żony polityków PiS reagują na decyzję Dudy. Wyjawiły, co zrobią jeszcze we wtorek

We wtorek prezydent Andrzej Duda ponownie ułaskawił Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Po jego oświadczeniu głos zabrały też ich żony. Przekazały, że jadą do więzień, gdzie wyroki odsiadują ich mężowie.

Żony Kamińskiego i Wąsika zabrały głos. Tak zareagowały na decyzję Dudy. Fot. Piotr Molecki/East News

Reakcja żon polityków PiS na decyzję Dudy

– Panie prezydencie, dziękujemy. To jest 15 długich dni uwięzienia naszych mężów. Jedziemy do zakładów karnych w Radomiu i Przytułach Starych odebrać naszych mężów. Odbierzemy naszych mężów – powiedziała Roma Wąsik.

A Barbara Kamińska dodała: – Dziękuję wszystkim, którzy protestowali pod zakładami karnymi. Dziękuję mojej polskiej rodzinie, która mnie wspierała. Dziękuję panu prezydentowi, że tu dokonała się sprawiedliwość.

Prezydent poinformował we wtorek, że ponownie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. – Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Z całą mocą. Apeluję o natychmiastowe procedowanie sprawy dalej – o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta i natychmiastowe uwolnienie panów, zwłaszcza Mariusza Kamińskiego z uwagi na stan jego zdrowia – przekazał.

Andrzej Duda podkreślał również we wcześniejszej części wystąpienia, że "biorąc pod uwagę niepokoje społeczne, które się pojawiły, zdecydowałem się na wniosek małżonek panów wszczęć postępowanie ułaskawieniowe". – Zostało ono w całości przeprowadzone – wyjaśnił.

– Ubolewam, że mimo moich apeli Prokurator Generalny nie zastosował normy z artykułu 568, aby zawiesić odbywanie kary. Mimo strajku głodowego i sytuacji zdrowotnej Mariusza Kamińskiego. Ubolewam, że jako byłego RPO nie było pana Adama Bodnara stać na ten ludzki gest – wskazał.

Czy politycy PiS mają jednak szansę jeszcze we wtorek wyjść na wolność? Z nieoficjalnych doniesień Onetu wynika, że mimo ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika przez prezydenta Dudę, nie wyjdą od razu z więzień.

Politycy PiS raczej nie wyjdą we wtorek na wolność

Rozmówcy portalu z rządu tłumaczyli, że zwolnienie nastąpi po otrzymaniu z sądu odpisu postanowienia o zwolnieniu skazanych na skutek zastosowania przez prezydenta prawa łaski. Oznacza to, że wyjdą najwcześniej w środę.

Przypomnijmy także, we wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że do prezydenta Andrzeja Dudy przekazano akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

"Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały przekazane akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego" – przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie.