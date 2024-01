Pilne oświadczenie Dudy ws. Kamińskiego i Wąsika. Taką decyzję podjął prezydent

We wtorek minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał Andrzejowi Dudzie dokumenty ws. skazanych prawomocnie polityków PiS. Po południu prezydent wygłosił oświadczenie ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Podczas tego wystąpienia ogłosił nową decyzję w ich sprawie. Głowa państwa zdecydowała, że ponownie ich ułaskawi.

Oświadczenie Dudy ws. Kamińskiego i Wąsika. Taką decyzję podjął prezydent.

Oświadczenie Andrzeja Dudy zostało wcześniej zapowiedziane przez Kancelarię Prezydenta. Poinformowała ona po południu, iż we wtorek o godz. 17:30 prezydent Andrzej Duda wygłosi oświadczenie. Po godz. 17, czyli przed tym wystąpieniem, Duda spotkał się jeszcze z Romą Wąsik i Barbarą Kamińską.

Duda znów ułaskawił Kamińskiego i Wąsika

Następnie poinformował, że ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. –Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Z całą mocą. Apeluję o natychmiastowe procedowanie sprawy dalej – o natychmiastowe wykonanie postanowienia Prezydenta i natychmiastowe uwolnienie panów, zwłaszcza Mariusza Kamińskiego z uwagi na stan jego zdrowia – przekazał prezydent.

– Ubolewam nad tym, że mimo moich apeli, prokurator generalny nie zastosował normy – ma uprawnienia do tego, żeby zawiesić wykonywanie kary. Mógł to zrobić, chociażby ze względów humanitarnych. Bodnar nic nie zrobił – podkreślał w swoim oświadczeniu Duda.

Prezydent przekonywał też, że Kamiński i Wąsik "byli ułaskawieni, ale sądy to zakwestionowały". – Panowie w trybie natychmiastowym, co się nie zdarza w naszym kraju, zostali osadzeni – mówił.

We wtorek szef MS Bodnar przekazał akta sądowe do Dudy

Nieco wcześniej tego dnia Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że Adam Bodnar przekazał akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec skazanych polityków PiS – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały przekazane akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec p. Macieja Wąsika i p. Mariusza Kamińskiego" – napisano na profilu MS w serwisie X.

Jak dodano, "do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem PG". "Opinia Prokuratora Generalnego nie jest wiążąca dla Prezydenta" – wskazano.

Żaryn liczy, że Kamiński i Wąsik we wtorek wrócą do domów

Współpracownicy Dudy liczyli jeszcze przed tym oświadczeniem, że skazani politycy PiS być może jeszcze dziś wyjdą z więzień. Nie jest to jednak pewne – administracja wiezień pracuje w określonych godzinach.

– Liczymy na to, że zarówno Mariusz Kamiński jak i Maciej Wąsik jeszcze dzisiaj wieczorem będą w domach ze swoimi rodzinami. Będziemy czekać na ich wyjście pod zakładami karnymi w Przytułach i Radomiu – powiedział jednak Interii Stanisław Żaryn, były współpracownik Mariusza Kamińskiego, który obecnie pełni funkcję doradcy Dudy.

Przypomnijmy ponadto, że ostatnio w wywiadzie dla "Super Expressu" prezydent przyznał, że jest gotowy przyśpieszyć procedurę ułaskawieniową. – Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to zrobię – zapowiedział wówczas.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński odkąd trafili do więzień, prowadzą strajk głodowy. Politycy przebywają w zakładach karnych w Przytułach Starych i w Radomiu.

Codziennie pod więzieniami mają miejsce manifestacje zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Kamiński w poniedziałek trafił nawet na krótko do szpitala. Polityk ma cukrzycę. Informował o tym m.in. jego syn Kacper Kamiński.