– Zdecydowałem się wszcząć postępowanie ułaskawieniowe, zostało w całości przeprowadzone. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do pana ministra, prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej – ogłosił prezydent Andrzej Duda. Kiedy politycy PiS wyjdą na wolność?

Duda ponownie ułaskawił skazanych polityków PiS. Czy od razu wyjdą z więzienia? Fot. Piotr Molecki/East News

Prezydent Andrzej Duda ponownie ułaskawił skazanych polityków PiS. Zaapelował również do ministra Adama Bodnara o natychmiastowe zwolnienie osadzonych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Duda ponownie ułaskawił Kamińskiego i Wąsika

Głowa państwa oświadczyła, że apeluje o to "ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych". Następnie Duda wspomniał o pogarszającym się stanie zdrowia Kamińskiego, do czego przyczynił się strajk głodowy polityka PiS.

– W szczególności chodzi o pana ministra Kamińskiego, z uwagi na jego stan zdrowia. Wszyscy wiemy, że wczoraj został przeniesiony ze szpitala więziennego do zwykłego z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Apeluję o odrobinę przyzwoitości, ze względów humanitarnych ludzkich i państwowych. To sytuacja kompromitująca dla polskiego państwa, że ci, którzy walczyli z korupcją, są w więzieniu, a ich koledzy, oskarżeni o korupcję, idą do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie usunięta. Bo to po prostu wstyd – powiedział.

Duda zaznaczył, że według niego "obaj panowie od 2015 r. panowie byli ułaskawieni". Jak stwierdził, "niestety sądy to zakwestionowały i sytuacja jest taka, że panowie w trybie natychmiastowym, co się nie zdarza w Polsce, trafili do więzienia". Dodał również, że zaskoczyła go "nieprawdopodobna rychliwość organów ścigania".

Kiedy Kamiński i Wąsik wyjdą z więzienia?

Z nieoficjalnych doniesień Onetu wynika jednak, że mimo ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika przez prezydenta Dudę, nie wyjdą oni dziś z więzienia. Rozmówcy portalu z rządu tłumaczą, że zwolnienie nastąpi po otrzymaniu z sądu odpisu postanowienia o zwolnieniu skazanych na skutek zastosowania przez prezydenta prawa łaski. Oznacza to, że wyjdą najwcześniej jutro.

Przypomnijmy, we wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że do prezydenta Dudy przekazano akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

"Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały przekazane akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego" – przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie.

