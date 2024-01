Czy politycy PiS wyjdą dziś z więzień? Bodnar zabrał głos ws. decyzji Dudy

We wtorek prezydent Andrzej Duda ponownie ułaskawił polityków PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Wieczorem w stacji TVP gościem programu "19.30" był szef MS Adam Bodnar, który skomentował tę decyzję. Podał nowe szczegóły ws. decyzji prezydenta.

Politycy PiS ułaskawieni. Bodnar zabrał głos ws. decyzji Dudy. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Prezydent poinformował we wtorek, że ponownie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Z całą mocą. Apeluję o natychmiastowe procedowanie sprawy dalej – o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta i natychmiastowe uwolnienie panów, zwłaszcza Mariusza Kamińskiego z uwagi na stan jego zdrowia – oświadczył.

Następnie prezydencka minister Małgorzata Paprocka wyjawiła szczegóły tej decyzji. – Prezydent zastosował prawo łaski przez darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań – poinformowała.

Duda ułaskawił polityków PiS. Bodnar komentuje

Wcześniej dokumenty w tej sprawie dla Dudy przekazał szef MS Adam Bodnar. Jego resort poinformował we wtorek po południu, że do prezydenta Andrzeja Dudy przekazano akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego i szefa MS Adama Bodnara. Duda jednak zdecydował, jak już wiemy, całkiem inaczej.

Jego decyzję w "19.30" w TVP skomentował sam szef resortu sprawiedliwości.

Bodnar poinformował, że zaraz po tym, jak się odbyła konferencja Dudy, do departamentu ułaskawień w Prokuraturze Krajowej około godz. 18.40 wpłynął dokument od prezydenta Polski. – To jest postanowienie prezydenta z dnia dzisiejszego – wskazał. Resztą formalności zajmie się teraz sąd.

Bodnar zauważył jednak, że nie oznacza to, że są oni znów posłami. Jak powiedział, mogą oni jednak kandydować w wyborach samorządowych czy do PE. – Nie ma ku temu żadnych przeszkód – stwierdził.

Bodnar wówczas nie chciał szerzej komentować, czy politycy PiS wyjdą jeszcze dziś z więzień, gdyż to jest już w gestii sądu. – Trudno mi to przesądzać. Z tego, co wiem, ktoś w sądzie jest na dyżurze. Być może ta decyzja zostanie podjęta. Trudno mi wiedzieć, co się w sądzie dzieje – skwitował.

Politycy PiS mogą wkrótce pojawić się w Sejmie. Co to oznacza?

Już w czwartek odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu. Co jednak się stanie, kiedy byli posłowie PiS pojawią się w Sejmie? Wyjaśnił to jeden z wicemarszałków izby niższej.

– Nie zajmą swoich miejsc na sali sejmowej, bo nie są posłami od momentu, kiedy sąd wydał wyrok i stwierdził, że są przestępcami – powiedział mediom w Sejmie wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Polityk został też zapytany, czy politycy zostaną wpuszczeni do budynku Sejmu. Czarzasty wyjaśnił, że "nie ma takiej procedury i potrzeby jej wprowadzania, by nie byli wpuszczani do budynku". – W tej sprawie czekam na wykładnię marszałka Hołowni, a co więcej, będę ją wspierał – tłumaczył.